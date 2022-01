Anna Lewandowska zachwala lewatywę z czosnku. "Sposób jest bardzo skuteczny"

Więcej informacji o celebrytach znajdziesz na stronie Gazeta.pl

Anna Lewandowska polecała nacieranie się smalcem z gęsi jako skuteczny sposób na przeziębienie. O jej wypowiedzi było na tyle głośno, że trenerka została nominowana w konkursie na Biologiczną Bzdurę Roku, w którym ostatecznie zajęła drugie miejsce. Teraz głośno jest o innej wypowiedzi trenerki. Chodzi o robienie lewatywy z czosnku.

Anna Lewandowska zaleca lewatywę z czosnku na owsiki

Anna Lewandowska od lat propaguje zdrowy tryb życia. Pokazuje, w sieci, jak dobrze ćwiczyć, organizuje obozy sportowe, a także prowadzi bloga Healthy plan by Ann, na którym m.in. dzieli się radami na temat odżywiania, ale nie tylko. Jeden z jej wpisów był poświęcony czosnkowi. Anna Lewandowska, wymieniając jego zalety wspomina, że czosnek dobrze wpływa na układ trawienny, drogi oddechowe, czy układ krążenia. Na blogu trenerki możemy też przeczytać, że czosnek sprawdzi się do wykonania lewatywy przeciw owsikom.

2-3 ząbki czosnku utrzeć lub zmiksować z 1 szklanką wody letniej, wprowadzić powoli do odbytnicy i utrzymać przez kilka minut. Powtórzyć zabieg 2-4 razy. Sposób jest bardzo skuteczny, zupełnie nietoksyczny i może być zalecany także małym dzieciom. Dorośli mogą stosować w zapaleniu odbytnicy - czytamy na blogu

Wpis trenerki pojawił się na Twitterze i jest szeroko komentowany. Internauci nie kryją swojego zdziwienia.

Jak podaje strona Zdrowie TVN, lewatywa z czosnku jest jednym ze sposobów na oczyszczenie jelita, jednak jest to niekonwencjonalna metoda, której nie zalecają lekarze.

