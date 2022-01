Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

Kuba Szmajkowski zasłynął w programie "The Voice Kids". To tam podczas jego występu fotele wszystkich jurorów się odwróciły, a on rozpoczął przygodę w drużynie Dawida Kwiatkowskiego. Później założył zespół o nazwie "4Dreamers" z trzema kolegami. W grudniu 2020 ogłosili zakończenie działalności i każdy z chłopców poszedł w swoją stronę.

Kuba Szmajkowski opowiedział o zarobkach muzyków

Dziś Kuba Szmajkowski jest solowym artystom aspirującym na Eurowizję. Na konkursie miałby wystąpić z piosenką "LOVESICK", którą mogliśmy usłyszeć podczas jego występu na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką".

W mediach pojawia się coraz więcej informacji na temat zarobków gwiazd. Kuba Szmajkowski w rozmowie z "Plejadą" wyznał, że na ten moment pieniądze nie są dla niego wyznacznikiem szczęścia. Teraz dużo inwestuje w siebie. Chciałby poruszać się lepiej na scenie, dlatego ma zamiar ma wykupić treningi tańca.

Wykupię sobie treningi tańca i będę lepiej ruszał się na scenie. To będzie taka cegiełka dołożona do mojego rozwoju i będzie mi dawało większe szczęście. Same pieniądze nie dają mi satysfakcji, bo daje mi ją muzyka - wyznał Kuba Szmajkowski w rozmowie z "Plejadą".

Kuba Szmajkowski zauważa, że pieniądze, które zarobi artysta muszą pokryć wszelkie koszty związane z występem. Wchodzi w to aranż, muzycy, tancerze, wizualizacje. Ludzie mogą myśleć, że 50 tysięcy złotych za zaśpiewanie dwóch piosenek to dużo, jednak zwykle 80% wynagrodzenia przeznacza się na opłaty.

To nie jest tak, że wychodzi się na scenę i się śpiewa. To jednak są koszty - aranż, muzycy, tancerze, wizualizacje - to wszystko kosztuje. Mnóstwo rzeczy składa się na to, żeby wyjść na te trzy, pięć minut i żeby zaśpiewać jedną, dwie piosenki. Ktoś powie, że 50 tys. zł za dwie piosenki to za dużo, ale nie wie, że czasem z tych 50 tys. zł trzeba oddać nawet 80 proc. po to, żeby opłacić wszystko.

Trzeba przyznać, że zarobki muzyków są imponujące, jednak im większe show, tym większe koszta aranżacji występu.