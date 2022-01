Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

Nie od dziś wiadomo, że Twitch surowo trzyma się regulaminu, przez co streamerzy muszą uważać na swoje zachowanie i wypowiadane słowa. Choć sami biorą odpowiedzialność za swoje czyny, to trudno jest im zapanować nad kilkutysięczną publicznością, która wysyła tzw. donate'y z komentarzami. To właśnie przez ich treść często twórcy są banowani.

Sylwester Wardęga otrzymał bana na Twitchu. Znany jest prawdopodobny powód

Od jakiegoś czasu Sylwester Wardęga rozpoczął przygodę z transmitowaniem rozgrywek League of Legend, dlatego część swojej działalności przeniósł na platformę Twitch, która jest skierowana głównie do gamerów. Niestety, nie trwało to długo. Ostatnio otrzymał bana.

Nie jest znany oficjalny powód nałożenia na Sylwestra Wardęgę kary, jednak spekulacje społeczności niemal jednoznacznie wskazują na treść jednego z donate'ów, które otrzymał. W treści pojawiła się bowiem fraza "Pa**ć Żydów". Oprócz tego sam twórca użył kilkukrotnie n-wordu, co w wielu krajach jest poważnym tabu językowym. Twitch szybko reaguje na treści rasistowskie, stąd prawdopodobnie ban.

Wiemy, za co grozi ban na Twitchu

Z uwagi na dużą publiczność streamerzy nie zawsze są w stanie uniknąć blokady dostępu na kontach. Warto jednak zaznaczyć, że twórcy mogą upominać widzów i wytłumaczyć, dlaczego nie powinni używać obraźliwych i rasistowskich zwrotów. Brak reakcji również może wiązać się z karą. Przykładem tego jest Aleksander Kardaś znany pod pseudonimem RandomBruceTV, który otrzymał od platformy permanentną blokadę.