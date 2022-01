Więcej informacji na temat gwiazd przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Perfekcyjnie wykonany makijaż potrafi ukryć niedoskonałości, które znajdują się na twarzy oraz sprawić, że wzrasta pewność siebie. Jednak dla klientek, które zgłaszają się do Anara Agakishieva oznacza, to o wiele więcej. Pochodzący z Gruzji wizażysta pomaga spełnić marzenia kobiet o pięknym wyglądzie, które w wyniku choroby, wypadku, czy innych okoliczności zmagają się z poważnymi problemami i ogromnymi kompleksami. Okazuje się, że to właśnie dzięki jego umiejętnościom mogą znów z uśmiechem na twarzy, spojrzeć na siebie w lustrze.

Spektakularne metamorfozy kobiet. Anar Agakishiev potrafi zdziałać cuda

Anar Agakishiev w rozmowie z portalem dziendobry.tvn.pl. przyznał, że lubi wyzwania i dlatego zdecydował się pracować z klientkami, których twarz w wyniku różnych okoliczności została zdeformowana.

Postanowiłem spróbować swoich sił ze zdeformowanymi twarzami, z tymi, którzy mają oparzenia na twarzy itp. Tak się złożyło, że dobrze mi to wychodzi. Moja praca daje mi bodziec do działania. Powiedzieć, że sprawia mi przyjemność, to jak nic nie mówić. Po prostu oddycham swoją pracą - powiedział Anar Agakishiev.

Wizażysta w mediach społecznościowych podkreślał również, że bardzo chce pomagać kobietom, które dawno temu stracił pewność siebie. Jego prace mają na celu umacniać w zgłaszających się do niego klientach poczucie własnej wartości.

Naprawdę marzę, aby ludzie, którzy noszą ślad nieszczęścia na swoim wyglądzie, byli zawsze kochani i akceptowani przez społeczeństwo takimi, jakimi są - napisał w jednym z postów na Instagramie.

Efekty jego pracy można podziwiać na Instagramie. Na opublikowanych zdjęciach i filmach można zobaczyć, jak jego klientki wyglądały przed i po wykonaniu makijażu. Dla wielu kobiet metamorfoza jest formą niespodzianki. Nie widzą siebie w lustrze. Dopiero po skończeniu pracy i włączeniu aparatu widzą efekt. Na nagraniach nie brakuje podziękowań, łez i wzruszeń.

Anar Agakishiev dodał również, że praca z jedną klientką zajmuje mu bardzo dużo czasu. Zazwyczaj, aby uzyskać pożądany efekt potrzebuje około pięciu godzin.

Jak zaczęła się jego przygoda z makijażem?

Anar Agakishiev od zawsze interesował się modą i makijażem. Jednak za namową rodziców zdecydował się studiować medycynę. Po kilku latach przerwał naukę, ponieważ poczuł, że nie jest to coś, co chciałby robić w życiu. Pracę jako fryzjer rozpoczął w 1999 roku. Następnie zaczął eksperymentować z makijażem, uczestniczył w kursach organizowanych w całej Europie oraz współpracował z wieloma gwiazdami. Tym sposobem rozwinęła się jego kariera. Obecnie jest jednym z najpopularniejszych wizażystów w Gruzji.

