Odkąd gwiazdy i influencerzy zaczęli reklamować w mediach społecznościowych produkty do makijażu i pielęgnacji cery, zdobycie ich zarówno w sklepach stacjonarnych, jak i internetowych jest niezwykle trudne. Co więcej, osoby, którym udaje się je kupić, chętnie dzielą się swoimi recenzjami miedzy innymi na TikToku. W ostatnim czasie użytkownicy popularnej aplikacji zauważyli, że szczególną popularnością cieszy się kilka produktów. Filmy na ich temat mają miliony wyświetleń. Sprawdźcie, co znalazło się na liście kultowych kosmetyków i gadżetów.

Dior Addict Lip Glow Oil - olejek do ust nadający kolor

Ten produkt zyskał na TikToku szczególną popularność za sprawą wideo, które na swoim profilu opublikowała modelka Caitlin Lawson. Film, w którym po prostu nałożyła go na usta stał się viralem i w bardzo krótkim czasie obejrzało go ponad pięć milionów użytkowników. Po tym, jak nagranie pojawiło się w popularnej aplikacji, produkt został natychmiast wyprzedany.

Dior Addict Lip Glow Oil Screen: Sephora.pl

Charlotte Tilbury Beauty Light Wand in Pinkgasm - rozświetlacz w odcieniu Pinkgasm

Kolejną marką, którą pokochali internauci, jest Charlotte Tilbury. Przez długi czas była ona niedostępna na polskim rynku. Dopiero od kilku miesięcy kosmetyki sygnowane logiem jednej z najpopularniejszych makijażystek na świecie, dostępne są w perfumeriach jednej z popularnych sieci. Produktem, który szczególnie podbił serca internautów jest jeden z rozświetlaczy, a dokładniej Beauty Light Wand w odcieniu Pinkgasm. Co takiego sprawia, że skradł serca milionów internautów? Producent obiecuje, że po jego użyciu cera będzie wyglądać niezwykle świeżo i młodo.

CHARLOTTE TILBURY HOLLYWOOD BEAUTY LIGHT WAND HIGHLIGHTER ROZSWIETLACZ Screen: https://houseofbeauty.com.pl/

Dyson Airwrap Complete - kultowa suszarko-lokówka

Tiktokerki często pokazują triki jak wykonać idealną fryzurę. Do tego najczęściej używają popularnej suszarko-lokówki marki Dyson. Liczne filmiki z wykorzystaniem tego gadżetu sprawiły, że pomimo wysokiej ceny w wielu sklepach jest on wyprzedany. Za zestaw składający się z dziewięciu akcesoriów trzeba zapłacić około 2200 złotych.

Dyson Airwrap Complete Screen: https://www.dyson.pl/

Dior Backstage Rosy Glow Blush - róż w odcieniu Pink

Nie tylko olejek do ust marki Dior, skradł serca internautów. Również róż z kolekcji Backstage dołączył do grona kultowych kosmetyków. Na próżno go szukać w sklepach. Za sprawą licznych filmów na TikToku produkt jest niemalże wszędzie wyprzedany. Producent obiecuje, że specjalnie opracowana formuła dostosowuje się do temperatury i poziomu nawilżenia skóry, oferując indywidualny efekt zaróżowionych policzków.

Backstage Rosy Glow Blush Screen: https://www.notino.pl/

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush - róż w płynie

Większość produktów marki Rare Beauty, która została stworzona przez Selenę Gomez cieszy się dużą popularnością. Jednak użytkowniczki TikToka szczególnie pokochały róż w płynie w odcieniu Joy. To lekki i długotrwały kosmetyk, który doskonale się rozprowadza i nadaje skórze subtelny, rumiany efekt.

Rare Beauty Soft Pinch Liquid Blush Screen: sephora.pl

Olaplex

Olaplex cieszy się ogromną popularnością już od wielu lat. Szczególnie na YouTubie na jego temat powstało mnóstwo filmów i recenzji. Jednak w ostatnim czasie można powiedzieć, że kultowy kosmetyk do pielęgnacji włosów przeżywa drugą młodość za sprawą użytkowników TikToka. Nagrania z użyciem tego produktu zyskują miliony wyświetleń, co sprawia, że Olaplex z prędkością światła znika ze sklepów.

Olaplex Screen: https://www.douglas.pl/

L’Oréal Paris Infallible 24H Fresh Wear Foundation - długotrwały podkład do twarzy

Ostatnim produktem, który zyskał sławę na TikToku, jest kosmetyk marki L’Oréal Paris. Co sprawia, że internauci oszaleli na jego punkcie? Z pewnością niska cena, bogata gama kolorystyczna oraz fakt, że jest on bardzo łatwy w użyciu. Producent obiecuje, że ten długotrwały podkład w kamieniu nadaje skórze naturalne, jednolite, aksamitnie i matowe wykończenie.

Infallible 24H Fresh Wear Foundation In A Powder Screen: https://www.cocopanda.pl/

