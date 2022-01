Więcej o Eurowizji przeczytasz na Gazeta.pl

REKLAMA

Tegoroczny Konkurs Piosenki Eurowizji odbędzie się w Turynie, co Włochy zawdzięczają zwycięstwu zespołu Maneskin w 2021 roku. Polska nie wytypowała jeszcze swojego reprezentanta, jednak TVP, do której należy decyzja, zobowiązała się przedstawić go wcześniej niż rok temu (o tym, że Rafał Brzozowski będzie reprezentować nasz kraj, dowiedzieliśmy się dopiero w połowie marca). Początkowo polski kandydat na Eurowizję 2022 miał zostać wskazany już 2 stycznia, ale ostatecznie Telewizja Polska dała sobie dodatkowe dwa tygodnie. Zgłoszeń napłynęły dziesiątki, jednak serwis eurowizja.org jest zdania, że wybór padnie najprawdopodobniej na Darię, Krystiana Ochmana lub Kubę Szmajkowskiego.

Zobacz wideo Wywiad z Krystianem Ochmanem

Sokołowski, Dolega, Zdanowicz. Mocne nazwiska opuściły szeregi TVN

Eurowizja 2022. Polski kandydat. Kto pojedzie do Turynu?

Fani Krystiana Ochmana mieli nadzieję, że pojedzie on na Eurowizję już w 2021 roku, gdy wokalista wygrał 11. edycję "The Voice of Poland". Ochman zdecydował się zgłosić dopiero w tym roku, co oficjalnie potwierdził po kilku miesiącach spekulacji. Wokalista z pewnością miałby dużą szansę na zajęcie wysokiego miejsca dzięki publiczności - raz podbił już przecież serca widzów, wygrywając muzyczne telewizyjne show.

W listopadzie 2021 roku w mediach pojawiły się doniesienia, że Polskę na konkursie w 2022 roku może reprezentować Daria Marcinkowska, która również również stawiała pierwsze kroki w "The Voice of Poland". W programie wystąpiła rok przed Ochmanem, jednak odpadła na etapie Bitew. Serwis eurowizja.org sugeruje, że Daria blisko trzyma się z TVP, co można wywnioskować po tym, jak często gości w emitowanych w stacji programach - pojawiła się m.in. podczas Sylwestra Marzeń z Dwójką.

Co robią wokalistki zespołu De Su? Ich przebój "Kto wie" przez lata nie stracił na popularności

Kuba Szmajkowski, członek zespołu 4Dreamers stworzonego przez uczestników programu "The Voice Kids", jest fanem Eurowizji, a do tego zdradził, z jakim utworem mógłby wystąpić podczas konkursu w Turynie. W 2021 Szmajkowski rozpoczął solową karierę i wydał singiel "Lovesick", który chciałby wykonać na włoskiej scenie. W rozmowie z portalem eurowizja.org przyznał, że wierzy, iż mógłby zapewnić mu wysoką lokatę.

Myślę, że "Lovesick" jest bardzo mocną propozycją i super sprawdziłaby się w konkursie, dlatego zgłosiłem się do polskich preselekcji - powiedział.

Czy rzeczywiście ktoś z tej trójki zostanie wytypowany do reprezentowania Polski, przekonamy się już 15 stycznia. Eurowizja 2022 odbędzie się w hali PalaOlimpico w Turynie w dniach 10 i 12 (półfinały) oraz 14 maja (finał). Europejska Unia Nadawców potwierdziła, że w konkursie wezmą udział reprezentanci z 41 krajów.