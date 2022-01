Więcej o życiu prywatnym gwiazd polskiego show-biznesu przeczytasz na stronie głównej Gazeta.pl

Joanna Opozda w sierpniu 2021 roku zmieniła swój stan cywilny. W olśniewającej sukni ślubnej stanęła przed ołtarzem, żeby powiedzieć symboliczne "tak" Antkowi Królikowskiemu. Chwilę później na jaw wyszło, że para młoda spodziewa się dziecka. W najbliższych tygodniach aktorka urodzi synka Vincentego. Po serii radosnych wydarzeń niespodziewanie przyszedł zły front. Z powodu kłótni doszło strzelaniny w mieszkaniu w Busku-Zdrój. Kim jest rodzina Joanny Opozdy?

Strzelanina w domu Dariusza Opozdy. "Nie ma zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa"

Rodzice Joanny Opozdy

Informacji o życiu prywatnym aktorki wbrew pozorom jest niewiele. Rodzina Joanny Opozdy pochodzi z Buska-Zdroju, a jej rodzice to Małgorzata i Dariusz. Jak się okazuje, teście Antka Królikowskiego zakupili turystyczną posiadłość na Madagaskarze. Informację w "Głosie Wielkopolskim" potwierdził tata Joanny:

To prawda, kupiliśmy tu hotel, teraz go modernizujemy i rozbudowujemy. Jesteśmy na Madagaskarze pierwszym, czysto polskim hotelem. Naszym dyrektorem hotelu jest pan Andrzej Małek, człowiek który mieszka tu 17 lat i ma polskie biuro podróży. Połączyliśmy siły i powstaje coś fajnego.

Joanna Opozda jest bardzo związana ze swoją mamą. Chętnie dzieli się z fanami wspólnymi ujęciami. Na ostatnich, ślubnych zdjęciach fani byli zdumieni, jak kobiety są do siebie podobne. Pani Małgorzata Opozda najpiękniejsze życzenia dostała od córki pięć lat temu na okrągłe 50 urodziny:

Nikt nigdy w życiu nie wierzył we mnie i nie wspierał mnie tak jak ona, jestem taka wdzięczna!! Dziękuję za wszystko!!!

O relacji z ojcem wiemy tyle, co z awantur. Już we wrześniu zeszłego roku Dariusz Opozda oskarżał żonę i córki, że te nie pomagają mu finansowo podczas złej sytuacji zdrowotnej. Rozgoryczenie i zawiść ojca Joanny oraz rodzinna walka na tle majątkowym doprowadziły do zdarzeń minionego weekendu, gdzie prawie doszło do tragedii.

Siostra aktorki

Joanna Opozda ma młodszą siostrę. Aleksandra ma 29 lata i mieszka w Warszawie. Zajmuje się głównie działalnością na Instagramie. Kobieta chętnie dzieli się kadrami z wycieczek, które odbywa. Na wielu ujęciach influencerka pozuje w stroju kąpielowym, gdzie eksponuje wysportowaną figurę. Przez jakiś czas Aleksandra Opozda była związana z przyjacielem Quebonafide, Krzy Krzysztofem. Teraz na portalach społecznościowych nie zdradza swojego statusu związku.

