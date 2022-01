Program "Sprawa dla reportera" w ostatnim odcinku poruszył temat pani Maryny. Sprawa nawiązuje do walki między małżonkami o prawa do dzieci. Choć TVP próbowało reklamować tę część świetnym artystą specjalnym, to fani poczuli się zażenowani.

8 screen shot z programu 'Sprawa dla reportera' Otwórz galerię Na Gazeta.pl