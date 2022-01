Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl.

Instagram był dla Maty bardzo istotną platformą służącą do kontaktu z fanami. Właśnie tam konto rapera śledziło najwięcej osób - obserwatorów było łącznie ponad 1,2 miliona. Nagle, w niedzielę wieczorem, profil młodego Matczaka zniknął z sieci. Co się stało? Czyżby raper w 2022 roku potrzebował przerwy od mediów społecznościowych?

Mata niespodziewanie zniknął z Instagrama

Główne konto Maty zniknęło z Instagrama, ale w tym samym momencie pojawiła się aktywność na profilu alter ego Michała Matczaka. To pozwala przypuszczać, że usunięcie Instagrama rapera to nie przypadek, tylko przemyślana strategia. Pojawiają się domysły, że szykuje nowy projekt. Zdjęcie, które pojawiło się na profilu skutebobo, nie zdradza wiele. To po prostu kawałek owłosionej klatki piersiowej z wisiorkiem w kształcie liścia konopi indyjskiej. Co w ten sposób chciał przekazać młody Matczak? Fani nie dociekają. Zamiast tego komplementują włosy na klacie.

Mata zakończył 2021 rok z dwoma diamentowymi płytami

Matczak błyskawicznie wdrapał się na sam przemysłu raperskiego w kraju. Chociaż złośliwi twierdzą, że słuchają go przede wszystkim ludzie w wieku jego ojca, radcy prawnego Marcina Matczaka, to nie da się ukryć, że twórca "Patointeligencji" osiągnął sukces.

W 2021 roku przyznano mu dwie diamentowe płyty za albumy „100 dni do matury" oraz „Młody Matczak". Udało mu się też wystąpić w reklamie sieci McDonalds i obrazić sporo kobiet. W tym, personalnie, aktywistkę Maję Staśko, którą po jej krytycznym materiale o promowaniu McDonalds nazwał w jednym z utworów "głupią p***ą. Co szykuje tym razem?