Małgorzata Kożuchowska bardzo dba o to, by jej syn od najmłodszych lat miał kontakt ze sztuką. Aktorka zabiera go zatem w miejsca, w których może z nią obcować. Nie tak dawno byli w operze, a tym razem wybór padł na muzeum.

