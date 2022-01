Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Anna Lewandowska życie zawodowe poświęciła promowaniu zdrowych nawyków. Na blogu i w aplikacji żona Roberta Lewandowskiego podpowiada, co zrobić, żeby być w formie. Ćwiczenia i przepisy to nie wszystko, co ma do zaoferowania. Ostatnio podzieliła się z fanami sposobami na to, jak w codziennym życiu dba o środowisko.

Anna Lewandowska radzi, jak nie marnować jedzenia

Pierwsze miejsce na liście porad, pozwalających dbać o środowisko, na blogu Anny Lewandowskiej zajmuje niemarnowanie jedzenia.

Przerażające jest to, ile ton żywności marnuje się każdego dnia w domach. Niestety kupujemy coraz więcej, nie zastanawiając się nad tym, czy naprawdę tego potrzebujemy. Mój sposób to planowanie! Przed wyjściem do sklepu zawsze przygotowuję listę zakupów, dzięki czemu wiem, co dokładnie chcę kupić i w jakich ilościach, a żaden produkt nie ulega zmarnowaniu - napisała Lewandowska.

W rozsądnych zakupach pomaga jej też zamawianie części produktów online. Wtedy ma czas dokładnie przeanalizować, co jest naprawdę potrzebne. Mimo wszystko czasem zdarzają się potknięcia.

Jeżeli jednak po obiedzie czy kolacji zostają resztki, to zawsze próbuję wykazać się kreatywnością, w kuchni przygotowując zupełnie nowe dania, dzięki czemu jedzenie nie ląduje w koszu na śmieci - napisała trenerka.

Jak Lewandowska dba o środowisko?

Poza oszczędzaniem produktów spożywczych Lewandowska ma jeszcze kilka sposobów, które jej zdaniem wpływają korzystnie na środowisko. Na zakupy zabiera własną torbę, ma też wielorazowe torebki na warzywa i owoce. Nigdy nie zostawia światła, wychodząc z pomieszczenia i uczy tego członków rodziny. Segreguje odpady. Dba też, żeby produkty, które sprzedaje, były w biodegradowalnych opakowaniach.