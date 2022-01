Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Ewa Skibińska jest aktorką znaną szerszej publiczności przede wszystkim z roli w "Pierwszej miłości". Zagrała także w "Na dobre i na złe" i w serialu kryminalnym "W głębi lasu". Przez lata występowała w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W 2017 roku odeszła w związku ze zmianą dyrekcji. Od tego czasu występuje w spektaklach Teatru Powszechnego w Warszawie. To prawdopodobnie w jego garderobie wykonano piękne, czarnobiałe zdjęcia, na których Skibińska po raz kolejny udowadnia, że świetnie czuje się w swoim ciele.

Ewa Skibińska pozuje w teatralnej garderobie

Aktorka chętnie pokazuje swoje ciało. Widać, że czuje się bardzo swobodnie przed obiektywem. W dopasowanym, czarnym body eksponuje nogi i sylwetkę. Całość jest utrzymana w czerni i bieli i prezentuje się bardzo zmysłowo. Autorką zdjęć jest Paulina Pander.

W komentarzach pod zdjęciem na aktorkę czekało wiele miłych słów.

Absolutnie piękna.

Cudnie wyglądasz.

W tym wydaniu jest pani jak Marylin Monroe - zauważyła jedna z komentujących osób.

Zdjęcia faktycznie przywodzą na myśl złote lata Hollywood. Skibińska w czarno-białych kadrach wygląda jak gwiazda filmowa pierwszej połowy XX wieku.

Ewa Skibińska czuje się dobrze w swoim ciele

Wygląda na to, że aktorka czerpie sporo frajdy z dbania o swoje ciało. Często dzieli się z fanami na Instagramie zdjęciami z treningów. Najważniejsze jest jednak to, że Skibińska we własnym ciele czuje się po prostu dobrze. Pewność siebie artystki można zauważyć na publikowanych przez nią fotkach.

Jak Wam się podoba w takim wydaniu?

