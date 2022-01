Więcej o polskich gwiazdach podczas macierzyństwa przeczytasz na gazeta.pl

Andrzej Wrona oraz Zofia Zborowska-Wrona to chyba najbardziej zdystansowani rodzice polskiego show-biznesu. W zabawny sposób opowiadają o trudach wychowawczych, podkreślając piękno macierzyństwa. Ich paromiesięczna córka Nadzieja jeszcze nie zdaje sobie sprawy, w jakim domu się znalazła, ale gdy tylko dorośnie zapewne nie będzie narzekać na nudę.

Zobacz wideo Zofia Zborowska pokazała wzruszające nagranie, jak jej pies poznaje córeczkę

Zborowska i Wrona na początku związku nie mieli lekko: Iskry szły jak cholera

Andrzej Wrona pokazuje jak usypia córkę. Rozbawieni fani reagują

W polskim sporcie trwa sezon siatkarski. Dla Andrzeja Wrony znaczy to, że dużo czasu spędza na treningach i rozgrywkach. Przed pojawieniem się Nadziei z trybun kibicowała mu Zofia Zborowska. Teraz twarde krzesełka na hali zamieniła na kanapę. Mimo że dla siatkarza nastał gorący okres zawodowy, to wracając do domu, bierze się do opieki nad córką. Sportowiec udostępnił filmik, na którym pokazał, jak radzi sobie z usypianiem Nadziei. Przy okazji spytał obserwujących o ich patenty.

Trzeba sobie radzić. Jak to zrobić, żeby się nie narobić? A wy, jakie macie patenty?

Rozbawieni fani odpowiadają i jak się okazuje, sposób Andrzeja Wrony jest popularny i wykorzystywany w polskich domach.

Patent, który 20 lat temu wykorzystywaliśmy w wynajmowanej kawalerce. Aż miło popatrzeć!

Dokładnie takie same. No i jeszcze wystawiam na taras, żeby dziecko lepiej spało.

Klasyka, ja jeszcze robiłam wertepy z książek różnej grubości.

Wśród komentujących znalazła się również przyjaciółka domu Sonia Bohosiewicz. Aktorka pisze:

Powinny być takie maszyny.

A wy macie swoje sposoby na usypianie dzieci?

