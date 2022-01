Więcej o karierach polskich gwiazd przeczytasz na gazeta.pl

Jeśli chcielibyście przeczytać o spełnianiu marzeń, to dobrze trafiliście. Musicie jednak wiedzieć, że droga do celu bywa wyboista i pełna zakrętów. Wiele na ten temat mogłaby powiedzieć Aleksandra Janiec. Jako studentka Uniwersytetu Warszawskiego wzięła udział w konkursie piękności. Została Miss Warszawy 2007, co przyniosło jej zainteresowanie mediów. W wywiadzie dla serwisu Warszawa Nasze Miasto zdradziła wówczas, że chce robić karierę jako modelka, ale jej marzeniem jest dziennikarstwo.

Liczę, że wraz z tytułem pojawią się nowe propozycje pracy w modelingu. Już pewien czas pracuję w tym zawodzie i nie chcę myśleć o przymusowej pracy za granicą. Mam nadzieję, że znajdę taką pracę, która nie będzie kolidowała z moimi studiami, bo na nich zależy mi najbardziej. Studiowanie dziennikarstwa i przyszła praca w tym zawodzie była moim marzeniem od dziecka.

Dotarliśmy do jej nagrania sprzed lat.

Aleksandra Janiec od tytułu miss po pracę w Polsacie

Po zdobyciu korony Miss Warszawy przyszedł czas na Miss Polonia. W tym konkursie studentka doszła do finału, lecz nie zwyciężyła. Mimo wszystko zaczęły spływać propozycje ze świata mody. Jednym z projektów, w którym wzięła udział, była półnaga sesja zdjęciowa promująca bieliznę erotyczną. Z perspektywy czasu praca może nie jest powodem do dumy, ale dla młodej dziewczyny mogła być furtką do kariery.

Aleksandra Janiec po studiach zawalczyła o marzenia. Po pracy jako asystentka Romana Kurkiewicza w programie "Dwie prawdy" dostała szansę jako reporterka "Studia Active" w TVN Meteo Active. Ze stacją związana była przez kilka lat, dzięki czemu mogła rozwijać się dziennikarsko, prowadząc "15 na żywo" czy pojawiając się w "Teleserwisie".

W ubiegłym roku odeszła z TVN24 i zaczęła pracę w Polsacie. Od września 2020 roku mogliśmy oglądać Aleksandrę Janiec na antenie stacji Wydarzenia24, ale prezenterka do listy sukcesów już dopisała awans. Dołączyła do prowadzących "Wydarzenia" o godz. 12:50. Program emitowany jest w Polsacie, Polsat News i Wydarzeniach24.

15 lat temu ciężko było przewidzieć, jak ułoży się życie, ale - jak widać - ciężką pracą można osiągnąć wyznaczone cele. Gratulujemy sukcesu!