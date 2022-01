Więcej o zagranicznych wakacjach polskich gwiazd przeczytasz na gazeta.pl

Zobacz wideo Julia Kamińska skrytykowana za pokazanie biustu w akcji "Dekolt dla Białorusi". Komentuje: Mam do tego prawo. To świadome zagranie

O rozstaniu Julii Kamińskiej i Piotra Jaska głośno było tuż przed świętami. Para rozstała się po 12 latach bycia razem, a internet obiegła również informacja, że aktorka szybko wyprowadziła się od byłego partnera. Pomoc w ciężkiej sytuacji miłosnej znalazła u rodziny. Na święta wyjechała do rodzinnego Trójmiasta, gdzie kontemplowała ciszę i spokój na spacerach z mamą. Korzystając z przerwy w obowiązkach, Julia Kamińska wybrała się też na egzotyczne wakacje, na które zabrała brata.

Na nagraniach z wakacji w ciepłym kraju widzimy, że aktorka dobrze się bawi. Widać, że woda, piasek i słońce pozytywnie na nią wpływają. Julii Kamińskiej najprawdopodobniej towarzyszy jej brat Christian. Oprócz rozbawiania siostry, co widoczne jest na jej InstaStories, pomaga jej również w relacjonowaniu egzotycznego wypadu. Aktorka udostępniła na swoim portalu społecznościowym ujęcia z zachodu słońca. Pozuje na jego tle w błyszczącej sukience. Podczas przebierania się kamera złapała jej niesamowicie wyćwiczony brzuch.

Julia Kamińska nie ukrywa, że sport to duża część jej życia. I choć uważa, że każdy powinien się dobrze czuć w swoim ciele, to gwiazda lubi być w formie. Nawet na wakacje zabrała ze sobą strój do ćwiczeń i udała się na siłownię, co też zrelacjonowała w sieci.