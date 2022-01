Więcej na temat ciąż gwiazd przeczytasz na Gazeta.pl

Maja Hyży pod koniec roku zaskoczyła fanów niesamowitą informacją. Przy okazji "Sylwestra Marzeń z Dwójką" poinformowała, że jej rodzina znów się powiększy. Przypomnijmy, że piosenkarka z poprzedniego małżeństwa ma dwójkę synów. Z aktualnym narzeczonym, Konradem Kozakiem, wychowuje też paromiesięczną córkę Antoninę. Wkrótce para powita kolejne dziecko. W oczekiwaniu na narodziny malucha, celebrytka chętnie mówi o swoim stanie.

Maja Hyży zdradziła, jak nazwie dziecko. Postawiła na tradycyjne imiona

W wywiadzie dla Wirtualnej Polski Maja Hyży nie ukrywa, że ma przeczucia co do płci dziecka. I choć jej narzeczony chciałby mieć kolejną córeczkę, to jej wydaje się, że będzie to chłopiec. Po obserwacji przebiegu tej ciąży i poprzedniej stwierdziła, że jej skóra jest kompletnie inna, a samopoczucie pozostawia wiele do życzenia.

Mam zupełnie inną skórę niż w ciąży z Tosią. Wcześniej dosłownie promieniałam, teraz wyglądam na zmęczoną. Do tego wymioty i brak energii - wyznała.

Dla piosenkarki najważniejsze jest, by dziecko było zdrowe. Niestety Maja Hyży doświadczyła już kiedyś poronienia i teraz regularnie kontroluje stan malucha. Ciąża rozwija się prawidłowo w związku z czym, para snuje plany co do imion nowego potomka. Gdyby urodziła się dziewczynka, będzie nosiła imię Marysia. Za to jeśli trafi się chłopiec, będzie Ignacy.

