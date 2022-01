Maja Bohosiewicz wraz z rodziną wyjechała na jakiś czas do Dubaju. Stamtąd prowadzi biznes, a dzieci wysłała do tamtejszego przedszkola. Wychowanie maluchów w nowym otoczeniu na pewno nie należy do najłatwiejszych. Szczególnie gdy one mają na wszystko tak bystre odpowiedzi.

6 instagram mai Otwórz galerię Na Gazeta.pl