Ślub to jeden z najpiękniejszych dni w życiu, a przynajmniej każda panna młoda o tym marzy. Oprócz ukochanego u boku ważne jest zazwyczaj, by wszystko wypadło idealnie, zwłaszcza na zdjęciach i nagraniach, które upamiętniają ten wyjątkowy moment. W tym przypadku nie wszystko poszło zgodnie z planem, a podczas uroczystości w kościele doszło do wpadki. Panna młoda zareagowała wybuchem śmiechu. Później sytuacją podzieliła się na TikToku, gdzie filmik bije rekordy wyświetleń.

Wpadka na ślubie tiktokerki. Para młoda szła do ołtarza, gdy nagle... Wszystkiemu winna świadkowa

Tiktokerka znana w sieci jako aleszys wrzuciła na serwis zabawne wideo, które zostało nagrane podczas jej ślubu. Wszystko zapowiadało się idealnie. Para młoda podążała przez środek kościoła do ołtarza. Za nimi niespiesznie szli świadkowie. W pewnym momencie świadkowa nadepnęła na długi welon idącej z przodu panny młodej w taki sposób, że ta aż odchyliła głowę do tyłu. Bohaterka dnia nie była jednak zdenerwowana, a wybuchła serdecznym śmiechem. Po chwili świadkowa zreflektowała się i poprawiła welon, a cała czwórka podążyła w kierunku ołtarza. Dziś aleszys cieszy się z tej filmowej pamiątki, która dostarcza jej dużo śmiechu. Internauci zwrócili uwagę, że dobrze jest mieć takie nagranie, ponieważ szkoda byłoby nie upamiętnić takiego momentu. Sami też wesoło zareagowali na wpadkę.

Reakcja panny młodej bezcenna.

To samo miałam na swoim ślubie. Mało co głowy nie urwałam.

I to jest świadkowa. Wyluzowała młodych - skomentowali internauci.

Wpadka na ślubie. Panna młoda dodała nagranie na TikToka fot. Tiktok.com/aleszys

Panna młoda przyznała, że poczucie humoru jej nie opuszczało, nawet kiedy sytuacja się powtórzyła - mąż przy ołtarzu także nadepnął na welon. Nagranie zdobyło ponad 700 tysięcy wyświetleń i jest najczęściej oglądanym na profilu tiktokerki. Jak wyglądała sytuacja? Możecie zobaczyć poniżej.