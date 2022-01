Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Kolejne zmiany w życiu Kamili Kamińskiej i Michała Meyera. Para w ubiegłym roku powitała na świecie swoje pierwsze dziecko, a teraz może pochwalić się kolejną wspaniałą wiadomością, a mianowicie zaręczynami.

Zobacz wideo Ten Kim Kardashian kosztował 13 mln złotych. I to wcale nie rekord! Najdroższe pierścionki zaręczynowe gwiazd. Jest polski akcent

Lively i Reynolds to jedna z zabawniejszych par gwiazdorskich. Oto dowody

Kamila Kamińska i Michał Meyer zaręczyli się. Aktorka pokazała pierścionek

Kamila Kamińska jest aktorką znaną głównie z serialu "Barwy szczęścia" i "Zakochani po uszy". To właśnie na planie tej drugiej produkcji poznała Michała Meyera i miała okazję z nim występować. Co ciekawe, w serialu grali parę, która nawet sformalizowała swój związek, a ostatecznie nie przetrwał próby czasu. W życiu prywatnym jest wręcz przeciwnie. Miłość kwitnie. Aktorzy zaręczyli się i zamieścili na instagramowych profilach to samo zdjęcie i identyczne opisy.

Dzień dobry #miłość - czytamy.

W komentarzach pod zdjęciem uśmiechniętej pary nie zabrakło oczywiście gratulacji. A w odpowiedzi na wpis jednej z osób, aktorka napisała, że "pracują" już nad terminem ślubu.

Przypomnijmy, że w ubiegłym roku Kamila Kamińska i Michał Meyer zostali rodzicami. Ich córka Jaśmina Maria urodziła się 17 maja, jednak rodzice jej przyjście na świat ogłosili dopiero na początku czerwca. Kiedy w grudniu aktorka dodała zdjęcia z ciążowej sesji zdjęciowej, część internautów pomyślała, że w ten sposób ogłasza, że spodziewa się kolejnego dziecka. Wystarczyło spojrzeć na hasztagi, by przekonać się, że to archiwalne zdjęcie z marca zeszłego roku.

Prezenterka TVN zaręczyła się. Pokazała romantyczne ujęcie z partnerem