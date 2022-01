Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

Rafał Brzozowski jest polskim artystą, którego przygoda z show-biznesem rozpoczęła się od udziału w "The Voice of Poland". Były wokalista zespołu Mono wystąpił w "Tańcu z Gwiazdami", był opiekunem drużyny w "Małych Gigantach", a oprócz tego reprezentował Polskę na Eurowizji w 2021 r. z piosenką "The Ride". teraz okazuje się, że Rafał Brzozowski ma sobowtóra, który działa w internecie.

Podobno każdy na świecie ma sobowtóra, o którym może nie wiedzieć. Podczas występu na "Sylwestrze Marzeń z Dwójką" okazało się, że w Polsce mieszka chłopak, który do złudzenia przypomina Rafała Brzozowskiego. Jest nim Krystian Rafacz, który w mediach społecznościowych posługuje się pseudonimem Eka.

Rafał Brzozowski ma sobowtóra! Tiktoker nagrał film, na którym śpiewa hit piosenkarza

To właśnie jedno z ostatnich nagrań sprawiło, że fani dostrzegli podobieństwo między Krystianem Rafaczem a Rafałem Brzozowskim. Tiktoker opublikował film, na którym bawi się do muzyki artysty. Obserwatorzy Eki uważają, że panowie są niemal identyczni i wyglądają jak ojciec z synem. Zobaczcie sami.

Nie no, jak ty możesz być w dwóch miejscach jednocześnie.

Myślałam, że to Brzozowski śpiewa do swojej piosenki.

Ojciec z synem - piszą fani.

Kim jest sobowtór Rafała Brzozowskiego?

Krystian Rafacz jest popularnym tiktokerem. Na TikToku obserwuje go ponad 341 tysięcy osób, natomiast na Instagramie 38 tysięcy. Eka nagrywa krótkie filmiki komediowe. Co ciekawe, miał okazję brać udział w projekcie "Twoje 5 Minut" Friza. W programie dał się poznać jako chłopak z ogromem pozytywnej energii, za co pokochali go fani. Do dziś utrzymuje kontakt z niektórymi uczestnikami.