Więcej informacji o życiu prywatnym gwiazd i celebrytów znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Katarzyna Warnke od kilku lat jest w związku z Piotrem Stramowskim. Owocem miłości tej dwójki jest córka Helena, która urodziła się we wrześniu 2019 roku. Para w dość nietypowy sposób ogłosiła, że ich rodzina się powiększy. Aktorzy zrobili do podczas pokazu mody marki MMC. Wówczas przeszli po wybiegu, na którym zaprezentowali ubrania marki, a wtedy można było zobaczyć, że aktorka jest w zaawansowanej ciąży. Warnke zdarza się otworzyć i zdradzić kilka kwestii z życia prywatnego, co też zrobiła w podcaście Żurnalisty. Powiedziała o recepcie na udany związek, a także o seksie.

Zobacz wideo Katarzyna Warnke miażdży zwiastun „Dziewczyn z Dubaju"

Dunst całowała się z Pittem, gdy miała 11 lat. Nie wspomina tego dobrze

Katarzyna Warnke o seksie i przyjaźni w związku

Katarzyna Warnke nie ukrywa, że według niej, najważniejszym fundamentem udanej relacji między dwójką ludzi jest przyjaźń.

Trzeba sobie wypracować przyjaźń w związku. Wiesz, że będą kryzysy i będziesz przez nie przechodził, że ktoś ci się przestanie podobać i będziesz musiał to wytrzymać i dotrwać do tego aż znowu zacznie się podobać. Trzeba manipulować swoją wyobraźnią i poznać swoje granice - wyznała.

Inną kwestią, na którą aktorka zwraca uwagę, to szczerość. Ale nie tylko ta partnera. Według niej trzeba też być szczerym samym ze sobą. Warnke i Stramowski mogą sobie na tyle zaufać, że rozmawiają o innych kobietach. Są jednak pewnie granice, ale aktorka wie, jak sobie radzić.

Nie znoszę nieścisłości, jeśli chodzi o szczerość. Moim zdaniem trzeba być do bólu szczerym ze sobą. Są ograniczenia. Oczekuję, że jak Piotrkowi będzie się podobała jakaś dziewczyna, chociaż, na szczęście, my gadamy ze sobą o tzw. dupach jak kumple, bo mi się kobiety bardzo podobają. O facetach tak nie rozmawiamy. (…) On czasami traci kontrolę i mi nawija, a ja mówię: "no fajnie, ale ja nie jestem twoim kumplem i trochę mi jest przykro jednak" i muszę go wyhamować - wyznała.

ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Warnke zrobiła wyjątek i opublikowała zdjęcie córki. Helenka jest już naprawdę duża!

Katarzyna Warnke poszła też o krok dalej i zdecydowała się poruszyć kwestię, o której wiele osób nie powiedziałoby publicznie. Otworzyła się na temat seksu.

Jestem bardzo wrażliwa i zupełnie przypadkowa sytuacja, żeby wyhaczyć kogoś w barze nigdy mi się nie zdarzyła. Jestem jak przyczajony tygrys, ukryty smok. Muszę poobserwować kogoś, żeby się zakochać, muszę się dowiedzieć czegoś, ktoś z mojego otoczenia musi go znać. To jest dłuższy proces i wtedy jestem gotowa na romans. Ta moja wrażliwość sprawia, że byłabym zbyt rozedrgana, żeby się skupić, żeby mieć orgazm. Może niektórym wydawać się to nudne, ale w niewygodnym samochodzie się nie nadaję, w windzie też nie, w krzakach też. Zupełnie mnie takie sytuacje nie interesują. Im więcej mam komfortu tym lepiej, tak że małżeństwo mi służy. A to, że trzeba to urozmaicić i jak to zrobić, żeby nie naruszyć granic, to jest najciekawsze - powiedziała.

Jesteście zaskoczeni jej wyznaniami?

Warnke zyskała sławę, ale straciła szacunek w teatrze. "To były wyraźne gesty"