Więcej ciekawych newsów znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

"Emily w Paryżu" i "You" są jednymi z serialów, które szybko zdobyły popularność na Netfliksie. Fani z niecierpliwością wyczekują kolejnych sezonów, a ostatnio rozpoczęli spekulacje o crosseoverze obu hitów.

Zobacz wideo "You", czyli jak niewinne zauroczenie zaczyna przybierać coraz niebezpieczniejszą formę. Zwiastun 3. sezonu

Dunst całowała się z Pittem, gdy miała 11 lat. Nie wspomina tego dobrze

Wszystko zaczęło się dzięki koledze z pracy Emily - Lucowi. Bohater dzielił się cennymi poradami związkowymi np.:

Nie marnuj czasu na dziewczyny i nie myśl o Marianne nr 1 lub Marianne nr 2. Nigdy nie spotykaj się z kobietą o imieniu Marianne. Nigdy.

I choć mogłoby się wydawać, że te słowa nie mają większego znaczenia, fani "You" znaleźli powiązanie między serialami.

W ostatnim sezonie produkcji Joe Goldberg, czyli główny bohater serialu "You" ucieka do Paryża. Powodem okazała się być dziewczyna o imieniu Marianne, która skradła jego serce. Fani "Emily w Paryżu" i "You" nie wierzą w przypadki i uważają, że może to być zapowiedź crossoveru.

W trzecim sezonie "You" Joe Goldberg uciekł do Paryża [UWAGA, SPOJLERY]

W październiku ukazał się trzeci sezon serialu "You". Główny bohater zabił swoją żonę, Apperciate Quinn, a syna Henry'ego zostawił z kolegą. Joe Goldberg zatuszował wszelkie ślady zbrodni i uciekł do Paryża. Postanawia odnaleźć Mariannę, na której punkcie miał obsesję przez cały trzeci sezon. W stolicy Francji zmienił imię na Nick.

Fani "Emily w Paryżu" i "You" mają teorię. Doczekamy się crossoveru?

W sieci zaczęły się pojawiać się komentarze fanów na temat powstania crossoveru dwóch hitów Netfliksa. Myślą, że główni bohaterowie "You" i "Emily w Paryżu" mogliby się zakochać, a amerykanka pisałaby o wszystkim na blogu, przez co życie Joe stałoby się publicznie, a ludzie rozpoczęliby poszukiwania.

Wyobraźcie sobie skrzyżowanie "You" z "Emily w Paryżu". Spotykają się, zakochują, ona o tym pisze na blogu, więc jego życie staje się publiczne, a on czuje, że utknął, ludzie, którzy go znają, szukają go… i znajdują go - napisała jedna z fanek na Twitterze.

Ukraiński minister kultury złożył skargę na Netfliksa. "To obraźliwe"

Netflix nie potwierdził przypuszczeń o ewentualnym połączeniu seriali, jednak twórczyni "You" potwierdza umieszczenie bohatera w kolejnym sezonie. Czy będzie to Paryż? Wszystko okaże się niebawem. Sera Gamble potwierdziła, że wybranie jednego z europejskich krajów jest możliwe i ekscytujące.

Umieszczenie go w Europie jest ekscytujące, głównie dlatego, że mnóstwo ludzi w Europie ogląda serial, a planeta okazała się być mniejsza, więc rozszerzenie jego świata i zastanowienie się nad innymi opcjami jest przyjemnością - zdradziła Sera Gamble.

Myślicie, że pojawi się crossover "Emily w Paryżu" i "You"?