O Beacie Kozidrak mówiła w ubiegłym roku cała Polska. Wszystko za sprawą jej nieodpowiedzialnego wybryku, który skończył się przed sądem. Piosenkarka usłyszała wyrok za jazdę samochodem pod wpływem alkoholu. Wyrok oznaczał sześć miesięcy prac społecznych, pięć lat zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych i grzywnę w wysokości 10 tysięcy złotych. Adwokat gwiazdy uznał, że kara jest zbyt surowa i złożył odwołanie. Teraz sprawę ponownie rozpatrzy sąd pierwszej instancji. Na razie więc artystka w świetle prawa nie jest karana. Mimo to sprawa może długo się za nią ciągnąć. "Super Express" poprosił Agnieszkę Skrzypczuk, tarocistkę i numerolożkę, by przepowiedziała przyszłość wokalistce. Karty nie były zbyt łaskawe.

Wróżka ujawniła, co czeka Beatę Kozidrak w tym roku. Nie jest dobrze. "Ma w kartach wisielca"

Agnieszka Skrzypczuk w ubiegłym roku przepowiedziała m.in. problemy ze zdrowiem Krzysztofa Krawczyka. Ostatnio postawiła tarota Beacie Kozidrak i nie wynikła z tego zbyt optymistyczna wizja.

Beata Kozidrak ma w kartach wisielca nad tym, co jest na najbliższy czas, czyli musi przeczekać burzę. Czas jest dla niej najlepszym lekarstwem. To mocna kobieta, która wie, czego chce i musi przeczekać najgorszy moment. Jest w królowej mieczy, więc będzie o coś walczyć. Nie wiem, czy o dobre imię czy o majątki, ale karty pokazują, że będzie walczyć - powiedziała "Super Expressowi".

Dodała także, że piosenkarka prawdopodobnie wróci na scenę z przytupem i znów zacznie zarabiać niemałe pieniądze. Ale nie przyjdzie to artystce zbyt łatwo. Za to powinna skupić się na radości z tego, co ma.

Widzę światło w tunelu, bo zacznie się z powrotem magia pieniądza. Ale pani Beata musi w to wszystko włożyć jeszcze sporo energii. Kuszą ją różne rzeczy, nie wiem, czy w kontekście nałogów, ale diabełek ją ciągle kusi. Ona sobie z tym poradzi - dodała tarocistka.

Przed Beatą Kozidrak jeszcze co najmniej jedno spotkanie przed sądem. Prokuratura, odwrotnie do obrony, ma wnioskować o zwiększenie liczby prac społecznych dla piosenkarki.