Więcej zdjęć gwiazd w bikini znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Maria Prażuch-Prokop prowadzi na Instagramie profil, na którym dzieli się z obserwatorami i obserwatorkami wiedzą na temat jogi oraz technik oddychania. Gwiazda udostępnia w sieci też zdjęcia z wakacji, na których pokazuje wysportowaną sylwetkę. Żona dziennikarza - Marcina Prokopa nie boi się także poruszać w mediach społecznościowych tematyki aktywistycznej. Influencerka pisze o przemyśleniach na temat sytuacji kobiet w Polsce, np. wzięła udział w głośnym strajku kobiet.

Zobacz wideo Marcin Prokop o poczuciu humoru w czasach COVID-19

Marcin Prokop rzadko pokazuje się z żoną. Maria Prażuch-Prokop to piękna kobieta

Maria Prażuch-Prokop pokazała się w stroju kąpielowym. Fani nie szczędzili jej komplementów

Instruktorka jogi mimo popularności, jaką się cieszy, nie często opowiada o życiu prywatnym ze słynnym mężem. Tym razem postanowiła wstawić na profil w mediach społecznościowych piękne zdjęcie. Fotografia przedstawia obróconą kobietę, która wyciąga ręce do góry, prawdopodobnie w celu rozciągnięcia się i złapania głębokiego oddechu. To, co obserwatorom i obserwatorkom rzuciło się szczególnie w oczy, to smukłe ciało sportsmenki. Fani pisali:

Marysieńko, jestem pod wrażeniem.

Woda wodą, ale jaka sylwetka!

We wpisie żona Marcina Prokopa postanowiła poruszyć temat wody, jako symbolu oczyszczenia. Instruktorka jogi zaczyna nowy rok silniejsza i pewniejsza siebie, o czym wspomniała w poście:

Woda to symbol oczyszczenia. Obmyłam się ze starych nawyków, trosk, wszystkiego, co już niepotrzebne. W 2022 wchodzę na czysto, pozbawiona negatywnego bagażu, za to z wielką wdzięcznością za wszystkie dobre i zarazem trudne rzeczy, które spotkały mnie w ciągu ostatnich 12 miesięcy.

Internauci byli szczerze poruszeni jej słowami. Podzieli się w komentarzach przemyśleniami:

Bardzo lubię pani słuchać. Cudowne zakończenie starego i powitanie nowego roku.

Cieszę się Mario, że cię tu spotkałam.

Inspirujące i piękne słowa. Dziękuję.

Czy wy także macie przygotowane postanowienia noworoczne?

Tiktoker stworzył symulację schizofrenii. Poruszające filmiki pokazują, z czym mierzy się na co dzień