Więcej relacji z zagranicznych wakacji gwiazd przeczytasz na gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Syn Katarzyny Cichopek czyta krytyczne komentarze. Jak reaguje?

Katarzyna Cichopek wraz z rodziną wybrała się na zasłużone wakacje. Tym razem obrany kierunek to Seszele. Po długiej, bo 23-godzinnej podróży aktorka poinformowała, że dotarła do celu. Mimo pochmurnego nieba prezenterka postanowiła skorzystać z ciepłej wody. Na InstaStories pojawiły się jej zdjęcia w dwuczęściowym kostiumie, natomiast na tablicy gwiazdy jest fotografia, na której pozuje odwrócona tyłem do obiektywu.

Joan Collins otworzyła się na temat związków. Pierwszy mąż miał ją zgwałcić na randce

Katarzyna Cichopek na Seszelach w bikini. Fani komentują

Katarzyna Cichopek to pracująca na najwyższych obrotach mama. Oprócz grania w serialu "M jak Miłość" i prowadzenia "Pytanie na śniadanie", otworzyła z mężem szkołę tańca oraz własną markę. Przy tym wszystkim łatwo zapomnieć o wypoczynku. Aktorka jednak pamięta, że praca to nie wszystko. Gwiazda "M jak miłość" cieszy się rodzinnymi wakacjami i faktem, że w styczniu mogła wskoczyć w bikini. Zdjęcie, na którym pluska się w Oceanie Indyjskim, wzbudziło ogromne zainteresowanie internautów. Cichopek podpisała je lakonicznie:

Pocztówka z wakacji - czytamy.

W komentarzach nie brak komplementów pod adresem Cichopek.

Prześliczne widoki morskiej bryzy i ty Kasiu cudnie wyglądasz.

Super, ćwiczenia nie poszły darmo.

Piękna figura. Cudownego urlopu wam życzę!

Nie jest tajemnicą, że gwiazda dużo czasu poświęca treningom. Ostatnio pochwaliła się szczytową formą. Sfotografowana waga pokazywała 49 kg. Jej mąż Marcin Hakiel wspiera ją w sportowych zmaganiach i po świętach udostępnił zdjęcie torsu z podpisem -4kg.

"Harry Potter. Powrót do Hogwartu" bez J.K. Rowling. Dlaczego zabrakło autorki?

Trzeba jednak pamiętać, że utrata wagi nie jest najważniejsza. Nie należy zapominać o odpowiedniej, zdrowej i zbilansowanej diecie i o tym, żeby dbać o zdrowie.