Więcej informacji o gwiazdach przeczytasz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Od kilku dni w Zakopanem trwają próby do organizowanego przez TVP "Sylwestra Marzeń". Na scenie zobaczymy między innymi Marylę Rodowicz, Sławomira, Roksanę Węgiel, oraz zespół Boys Oczywiście nie mogło również zabraknąć Zenka Martyniuka, który zaśpiewa swoje najpopularniejsze utwory. Zanim jednak pojawi się na scenie, korzysta z wolnej chwili i spędza czas w gronie innych gwiazd.

Skuteczne sposoby gwiazd na kaca. Jak radzą sobie celebryci?

Zobacz wideo Zenek Martyniuk: Nie rozgraniczam gatunków muzycznych. Nagrywam piosenki, które wpadają w ucho

Zenek Martyniuk po próbach został przyłapany w jednym z zakopiańskich lokali

Po próbach do "Sylwestra Marzeń" Zenek Martyniuk w towarzystwie innych artystów postanowili się zrelaksować i udali się do karczmy "Żabi Dwór". Jak informuje jeden z lokalnych portali, gwiazdy przebywały w ostatniej sali, do której nikt oprócz nich nie miał wstępu. Na nagraniach opublikowanych przez "Tygodnik Podhalański" widzimy m.in. Zenka na papierosie, wokół niego jest pełno ludzi.

"Sylwester marzeń". Kto wystąpi?

Na scenie pojawią się największe gwiazdy zarówno polskiej, jak i zagranicznej sceny muzycznej. Publiczność będzie się bawić przy ich największych hitach. Poniżej prezentujemy listę artystów, w których towarzystwie nastąpi pożegnanie roku 2021.

Zenon Martyniuk,

Roksana Węgiel,

Sławomir,

Thomas Anders,

Boys,

Daria,

Piękni i Młodzi,

Rafał Brzozowski,

Karolina Stanisławczyk,

Weekend,

The Music From ABBA - Arrival From Sweden,

Mig,

Kuba Szmajkowski,

Francesco Monte,

Milano,

Odessa Band,

Defis,

Classic,

Baciary,

Playboys,

Senhit,

Maryla Rodowicz,

Maja Hyży,

Piotr Kupicha,

Stanisław Karpiel-Bułecka,

Julio Iglesias Junior.

Jason Derulo.

O której rozpocznie się "Sylwester marzeń"?

Transmisja sylwestrowego koncertu rozpocznie się o godzinie 20:00 na antenie TVP 2.

"Sylwester marzeń"? Nie dla wszystkich. "Mieszkańców szlag trafia"