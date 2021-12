Więcej informacji o Telewizji Polskiej znajdziecie na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Telewizja Polska kolejny raz zorganizuje "Sylwestra Marzeń z Dwójką". Zabawa, która jest przygotowywana od jakiegoś czasu, odbędzie się w Zakopanem. Oprócz artystów z Polski, na scenie pojawi się zagraniczna gwiazda - Jason Derulo. Nie zabraknie oczywiście prowadzących. Jedną z osób, które będą ze sceny zabawiać publiczność, będzie Małgorzata Tomaszewska.

Zobacz wideo Sara Egwu-James na próbie przed Sylwestrem

"Sprawa dla reportera" podbija TikToka. Jak zmieniła się przez lata Jaworowicz?

Małgorzata Tomaszewska gotowa na "Sylwestra Marzeń z Dwójką"

Małgorzata Tomaszewska związana jest z Telewizją Polską już od kilku lat. Oprócz tego, że jest jedną z prowadzących programu "Pytanie na śniadanie" to często też występuje w roli konferansjerki na największych wydarzeniach organizowanych przez TVP. Nie może jej zabraknąć zatem na chyba najbardziej szalonej imprezie w roku.

ZOBACZ TEŻ: Małgorzata Tomaszewska dała synowi nietypowe imię. Obawia się reakcji jego kolegów ze szkoły: Jestem gotowa je zmienić

Przygotowywana jest scena, odbywają się liczne próby do występów i oczywiście przygotowują się prowadzący. Okazuje się, że Małgorzata Tomaszewska już od dłuższego czasu szykowała się do nadchodzącej zabawy. Prezenterka odwiedzała polskich projektantów, by ci stworzyli dla niej szyte na miarę kreacje. I jest ich sporo, bo aż osiem! Mamy zdjęcia niektórych z nich. Za projekt czerwonej i srebrno-kobaltowej odpowiada Madonna Atelier, a srebrna kreacja pochodzi od marki Laurelle. Sylwestrowa noc jest bardzo długa, więc Małgorzata będzie mogła bez problemu zaprezentować na sobie najróżniejsze stroje. Który z nich podoba wam się najbardziej? Nam najbardziej podoba się ta srebrna sukienka. Zdjęcia znajdziecie w galerii na górze strony.

"Sylwester Marzeń z Dwójką". Wiadomo, kto zapłaci za występ Derulo. To nie TVP