Więcej ciekawostek z życia gwiazd znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

REKLAMA

Beata Kozidrak jest jedną z gwiazd, którą telewizja Polsat zaprosiła do udziału w tegorocznym "Sylwestrze szczęścia". Wokalistka ma powody, żeby czekać na nowy rok. Okazuje się, że jej córka, Agata Pietras, spodziewa się dziecka. To znaczy, że już niedługo Beata zostanie babcią kolejnego malucha. To pierwsze dziecko Agaty Pietras, ale Kozidrak już od dawna jest babcią dla dwójki dzieci starszej córki Katarzyny.

Zobacz wideo https://www.gazeta.pl/0,0.html#e=LinkPrLead

Święta w stylu Kardashianek. W klasztornym pałacu Kim renifery 3D i minimalistyczna choinka

Córka Beaty Kozidrak jest w ciąży

Agata Pietras wstawiła na Instagrama zdjęcie, na którym co prawda widać tylko jej cień, ale ciążowy brzuszek wyraźnie się odznacza.

Nie ma takich słów, które mogą opisać, jak bardzo jestem szczęśliwa! Z niecierpliwością czekam na 2022 rok - napisała.

Beata Kozidrak szybko skomentowała zdjęcie córki.

Kocham was bardzo - odpowiedziała artystka.

Pod postem pojawiło się sporo komentarzy z gratulacjami. Beata Kozidrak doskonale odnajduje się w roli babci. Pociechy córki Katarzyny - Zosię i Sebastiana - gwiazda chętnie rozpieszcza.

Beata Kozidrak na "Sylwestrze szczęścia"

Kozidrak miała trudny rok. Została zatrzymana i ukarana za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu. Wyrok zobowiązuje ją do wykonania prac społecznych i poniesienia odpowiedzialności finansowej.

Mimo to, ostatni wieczór starego roku Kozidrak spędzi tak, jak zwykle - czyli na scenie. Gwiazda wystąpi na imprezie sylwestrowej Polsatu.

Beata Kozidrak zamierza odwołać się od wyroku sądu. Gwiazda nie chce odbywać prac społecznych

Sylwester Szczęścia zacznie się 31.12.2021 o godzinie 20:00. Koncert odbywa się w Stadionie Śląskim, z udziałem publiczności. Transmisję zaplanowano w telewizji Polsat i na platformie Polsat go.