Ciemna karnacja, blond włosy i duże, zielone oczy - twarz młodziutkiej modelki kojarzą miliony osób. Gdy Laneya Grace dostawała pierwsze prace w modelingu, jej zdjęcia obiegły cały świat. Wszyscy zachwycali się urodą dziewczynki, którą błyskawicznie nazwano "najpiękniejszym dzieckiem na świecie". Grace za chwilę wkroczy w dorosłość, jednak wszystko wskazuje na to, że praca, którą zaczęła w bardzo młodym wieku, cały czas jest jej pasją.

Jak się zmieniła Laneya Grace, "najpiękniejsza dziewczynka świata"?

Laneya Grace urodziła się 23 czerwca 2004 roku w San Francisco. Na pomysł, aby rozpoczęła pracę modelki, wpadli jej rodzice, gdy miała zaledwie trzy lata. Podczas wakacji, które spędzali na kalifornijskiej plaży Capitola, zrobili córce kilka zdjęć i zdecydowali się wysłać fotografie do agencji Ford Modeling. Laneya zrobiła bardzo pozytywne wrażenie, a zaledwie kilka miesięcy później wystąpiła w pierwszej kampanii dla amerykańskiej sieci domów towarowych Macy's.

Przez kolejne lata współpracowała z wieloma agencjami i brała udział w sesjach dla wielu marek odzieżowych m.in. Guess, Hugo Boss, H&M czy GAP. W 2013 roku wystąpiła u boku Aloe Blacc i Kristiny Romanovej w teledysku do piosenki "Wake Me Up" nieżyjącego już DJ-a Avicii.

Obcenie Laneya mieszka w Teksasie, a instagramowe konto prowadził ojciec modelki. Teraz zapewne może zajmować się nim sama - w 2021 roku Laneya skończyła 17 lat. Od czasu, gdy rozpoczynała karierę, nie zmieniła się diametralnie. Nieco wydoroślała, jednak na zdjęciach można poznać ją bez problemu. Cały czas związana jest z modelingiem - współpracuje z agencjami JE Model oraz The Osbrink Agency.