Więcej na temat polskich gwiazd przeczytasz na gazeta.pl

REKLAMA

Zobacz wideo Mateusz Borkowski "Big Boy": Olewam hejterów

Agnieszka Kotońska zasłynęła dzięki udziałowi w programie "Gogglebox. Przed telewizorem" emitowanego na kanale TTV. Sympatię widzów zdobyła za sprawą niesamowitego poczucia humoru i dystansu do siebie. W wywiadzie dla cozatydzien.tvn.pl opowiedziała o diecie i postanowieniach noworocznych.

Sylwia Bomba wspomina rozstanie z byłym partnerem. Pokazała zdjęcia z wyprowadzki

Agnieszka Kotońska skarży się na inflację i mówi, jakich produktów unika w diecie

Gwiazda "Gogglebox. Przed telewizorem" dba o swój wygląd i samopoczucie. Uważa, że jest jeszcze młoda, mimo że kilka lat temu została babcią. Takie podejście inspiruje! Agnieszka Kotońska, zdradziła, że zrezygnowała z kilku produktów, by utrzymać wymarzoną wagę. Wśród nich są m.in. mączne składniki. Pieczywo, panierka na schabowym czy pierożki to rzeczy, na które pozwala sobie od święta. W tygodniu stara się, by na talerzu były głównie gotowane mięsa, ryby i warzywa. Przy tym wszystkim chce zachować bilans, bo jak mówi, dieta nie ma być karą. Agnieszka zauważa również, że produkty w sklepach podrożały. W rozmowie z dziennikarzem portalu przytoczyła ostatnią dyskusję z bliskimi:

Kiedyś jak człowiek miał sto złotych i wchodził do sklepu, to czuł się jak biznesmen, a teraz jest jak żebrak.

'Gogglebox'. Tak wyglądała Agnieszka Kotońska cztery lata temu Fot. Instagram/ agnieszkakotonska

Jest również dumna z tego, że gdy parę lat temu nagrywali pierwszy sezon programu, zdarzało się jej kupić za małe spodnie. Jeansy przeleżały swoje i teraz pasują idealnie.

A już od 2 stycznia będziemy mogli zobaczyć kolejną produkcję TTV, w której wystąpi Agnieszka Kotońska z synem. 36 gwiazd stacji będzie brało udział w wyzwaniach już od 2 stycznia. Obejrzycie?

"Love Island". Ola i Armando otwarcie opowiedzieli o swojej relacji