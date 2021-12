Więcej informacji o znanych twórcach internetowych przeczytasz na stronie Gazeta.pl

Założyciel Ekipy już od dłuższego czasu zapowiadał, że szykuje niespodziankę. Oczekiwanie fanów dobiegło końca w środę 29 grudnia, kiedy to odbyła się premiera utworu "YO MAMALE". Do współpracy nad nową piosenką, Friz zaprosił Masnego Bena, który w teledysku wystąpił w zakrywającej twarz czerwonej kominiarce. Niektórzy internauci zaczęli się zastanawiać, kim jest tajemnicza osoba. Zebraliśmy najważniejsze informacje na jego temat.

Masny Ben to znany twórca internetowy i fan mieszanych sztuk walki

Masny Ben to muzyczne alter ego Michała Barona, którego internauci kojarzą pod pseudonimem Boxdel. Jest to znany twórca internetowy, który przygodę ze światem mediów społecznościowych rozpoczął wiele lat temu. Na początku zajmował się głównie tematyką związaną z grami. Pod koniec 2014 roku postanowił założyć konto o nazwie "Boxdel". Michał jest również współtwórcą kanału "Aferki", na którym pojawiają się nagrania dotyczące bieżących wydarzeń w sieci.

Oprócz działalności na YouTubie, Boxdel jest miłośnikiem mieszanych sztuk walki. 26-latek jest bowiem jednym ze współwłaścicieli federacji Fame MMA. Sam również wziął udział w kilku walkach. Na swoim koncie ma dwie porażki i jedno zwycięstwo.

Dlaczego zatem Boxdel wystąpił w najnowszej piosence Friza? Okazuje się, że Michał wchodzi w skład grupy o nazwie MGNG. Projekt jest kontynuacją Masnego Gangu, który został zablokowany na YouTubie z powodu ograniczeń nałożonych na jednego z członków zespołu. Jak widać Masny Ben ma wiele zainteresowań, co zresztą sam potwierdza.

W życiu próbuję wszystkiego po trochu, ale głównie jestem przedsiębiorcą - zdradził Boxdel.

Kilka miesięcy temu Michał Baron zdradził, że narzucił sobie zbyt wymagający tryb życia, co spowodowało spore problemy ze zdrowiem oraz pogorszenie relacji z najbliższymi. Wtedy wyznał, że nadszedł czas, aby odpocząć i zadbać o siebie. Wszystko jednak wskazuje na to, że jego samopoczucie się poprawiło i powoli wraca do pełni sił.

Friz wydał piosenkę z Masnym Benem. Przy okazji zapowiedział solowy album