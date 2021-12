Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

Najbardziej imprezowa noc w roku przed nami. Gdzie planują spędzić Sylwestra celebryci? Choć jeszcze nie wszyscy zdradzili swoje plany na ten wyjątkowy wieczór, wiadomo już, gdzie będzie się bawić, choć część z nich.

Wersow i Friz

Kilka dni temu Weronika Sowa i Karol Wiśniewski polecieli do Finlandii. Codziennie wybierają się na inną aktywność i podziwiają piękne widoki. Wersow zdradziła, że mają zamiar szukać zorzy polarnej. Friz natomiast ma zamiar opublikować filmik z całego wyjazdu po nowym roku. Możemy podejrzewać, że para spędzi Sylwestra w Laponii.

Patec

Kolejnym członkiem Ekipy Friza, który zdecydował się na wyjazd za granicę jest Patec. Influencer postawił na Islandię, gdzie spaceruje po ciekawych miejscach i podziwia naturę. Jest to jedna z ulubionych form spędzania czasu przez Jakuba Pateckiego. Na ten moment nie wiadomo z kim spędzi Nowy Rok.

Lil Masti

W tym roku Lil Masti postawiła na wyjazd w góry. Na tę okazję wraz z narzeczonym i przyjaciółmi wynajęli duży klimatyczny domek. Budynek został wykonany z drewna, a w łazience znalazły się surowe wykończenia. Aniela Bogusz pochwaliła się widokiem z balkonu, który jeszcze większe wrażenie zrobi podczas Sylwestrowej nocy.

Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise"

Ta para dotrwała do samego finału "Hotelu Paradise". Nie udało im się stanąć na ścieżce lojalności, jednak do dziś tworzą udany związek. Para postanowiła wspólnie spędzić Sylwestra. Łukasz na co dzień mieszka w Brukseli. Nana ma złe wspomnienia związane ze świętowaniem Nowego Roku w Polsce, dlatego podwójnie cieszy się na odwiedziny u ukochanego i ma nadzieję, że wyjazd za granicę stanie się coroczną tradycją.

Marta Linkimaster Linkiewicz

W sieci ostatnio pojawił się mem nawiązujący do zbliżających się imprez Sylwestrowych. Jedną z influencerek, która się z nim utożsamia jest Marta Linkiewicz. Linkimaster planuje spędzić wieczór w łóżku. Kiedyś prowadziła imprezowy styl życia, dziś preferuje spokój.

Maluba

Fani zapytali Magdalenę Lubacz czy ma już plany na Sylwestra. Zwyciężczyni "Projektu Lady" wyznała, że jej partner zaplanował wszystko Mattem Palmerem. Sama Maluba wie, że noc spędzi w gronie najbliższych przyjaciół i ukochanego w apartamencie w Warszawie.

Karolina Pisarek

Karolina Pisarek uwielbia podróżować i zwiedzać wszystkie zakamarki świata. Od jakiegoś czasu we wszystkim towarzyszy jej narzeczony. Tym razem polecieli do Tajlandii. Zwyciężczyni "Top Model" stawia na aktywny wypoczynek. Wszystko wskazuje na to, że Sylwestra spędzi w pięknej scenerii u boku Rogera.

Ewa Chodakowska

Z początku planowała polecieć do Aten, później do Dubaju, ale w ostatniej chwili postanowiła zmienić plany. W tym roku Ewa Chodakowska stawia na domówkę z przyjaciółmi. Uważa, że miejsce, w jakim będzie obchodzić Sylwestra nie ma znaczenia, bo liczą się ludzie.