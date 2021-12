Więcej o życiu prywatnym gwiazd przeczytasz na gazeta.pl

Zobacz wideo Kolega powiedział Sylwii Bombie, że jest brzydka

Sylwia Bomba rozpoznawalność zyskała dzięki "Gogglebox". Jest to humorystyczny program, w którym różni ludzie z całej Polski, komentują produkcje telewizyjne. Dzięki niemu i własnej charyzmie zdobyła sympatię widzów, co doprowadziło do jej udziału w "Tańcu z gwiazdami". Niestety rok 2021 nie stał jedynie pod znakiem sukcesów i pięknych chwil. Gwiazda odeszła od ojca swojej córki.

Sylwia Bomba wspomina rozstanie. Pokazała zdjęcie z wyprowadzki

W lipcu pisaliśmy o rozstaniu Sylwii Bomby. Sama zainteresowana opublikowała wówczas zaskakującą dla fanów wiadomość, że od paru miesięcy nie mieszka już z partnerem. Dodała również, że jest pewna decyzji i nie zabierze już głosu w tej sprawie. Stało się jednak inaczej.

Sylwia Bomba Sylwia Bomba/Instagram screen

Zabawa "Wstaw zdjęcie, gdy..."polega na dokończeniu przez fanów zdania, a gwiazda dopasowuję do tego fotografię ze swoich wspomnień. Wśród wielu uroczych obrazków, zabawnych filmików i ujęć z wakacji pojawiły się równie chwile związane z byłym partnerem. Jednym z bardziej przykrych momentów był kadr ze spakowanymi do wyprowadzki torbami. W nich między innymi zabawki i książki Tosi. Następnym było zdjęcie całej trójki. Sama fotografia byłaby dość pozytywna, gdyby nie odpowiadała na "Wydawało Ci się, że jesteś szczęśliwa".

sylwia bomba z córką i zakrytym byłym partnerem ig

Celebrytka zrelacjonowała również fanom, jak wyglądała jej wyprowadzka.

sylwia bomba wyprowadzka ig

Myślicie, że Sylwia jeszcze zaskoczy nas, odsłaniając kolejne kulisy rozstania?