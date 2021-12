Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

Friz jest obecnie jednym z najpopularniejszych youtuberów w Polsce. Social media zna od podszewki, a spod jego skrzydeł wyszło wielu influencerów. Karol Wiśniewski jest założycielem Ekipy oraz Genzie. Jego wszystkie projekty cieszą się ogromną popularnością i odnoszą duże sukcesy. Nic dziwnego, że coraz więcej osób jest ciekawa ile zarabia narzeczony Wersow.

Friz ma na YouTubie kilka kanałów, z których czerpie korzyści. Jego główny kanał osiąga 14-16 milionów wyświetleń. Są to nieco niższe wyniki w porównaniu do kiedyś. W szczycie popularności Karola Wiśniewskiego jego filmy wyświetlano 30 do nawet 40 milionów razy miesięcznie.

Wiemy, ile Friz zarabia na YouTubie

Nie tak dawno temu Wersow pochwaliła się, że miesięcznie zarabia na YouTubie około 50 tysięcy złotych. Sylwester Wardęga postanowił zbadać sprawę i obliczył także dochody Friza. Wygląda na to, że Karol Wiśniewski jest w stanie wyciągnąć nawet 170 tysięcy złotych. Te kwota mogłyby być większe, gdyby miał starszą widownię.

Ile zarabia Karol Wiśniewski za milion wyświetleń?

Sylwester Wardęga ocenił, że Friz przy 14 milionach wyświetleń i dobrym watchtimie może zarobić 120 tysięcy złotych. Na ten czynnik składa się całkowity czas oglądania materiału na widza. Wardęga dla górnej granicy, jaką jest 170 tysięcy złotych przyjął, że Friz może dostać 3 tysiące dolarów za milion wyświetleń. Zaznaczył, że kwota może być zawyżona, ponieważ Friz ma młodą widownię, za którą YouTube oferuje gorsze stawki.