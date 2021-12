Więcej informacji na temat Ekipy Friza znajdziesz na Gazeta.pl

Od kilku dni Friz zapowiadał, że niebawem podzieli się z fanami projektem, nad którym ostatnio pracował. Na Twitterze zapytał ich, czy podejrzewają, co przygotował, jednak nikt nie udzielił prawidłowej odpowiedzi. Tymczasem 29 grudnia na kanale Karola Wiśniewskiego ukazał się jego pierwszy solowy utwór.

Zobacz wideo Najpopularniejszy youtuber w Polsce i... Europie?! Gwiazdy o gwiazdach - czyli tym razem o Frizie

Do tej pory Friz współpracował z Ekipą. Wspólnie nagrywali piosenki i wrzucali je na kanał. Jedynym solowym kawałkiem do tej pory był #hot16challenge, który nagrał na początku pandemii w Stanach Zjednoczonych. Teraz pochwalił się owocem pracy z Masnym Benem.

Friz nagrał piosenkę z Masnym Benem. Jak wyszło?

Kilka tygodni temu w sieci pojawiło się wspólne zdjęcie Friza i Boxdela. Michał Baron jest członkiem grupy mgng, wcześniej Masno Gang. Nowy utwór "YO MAMALE" ukazał się 29 grudnia i od razu podbił serca fanów. Godzinę po publikacji odsłuchano go już ponad 100 tysięcy razy.

Karol Wiśniewski wydaje solowy album

To jednak nie koniec niespodzianek dla fanów Friza. W opisie pod klipem możemy przeczytać, że youtuber planuje wydać solowy krążek. Na InstaStories zdradził, że miał zamiar poczekać z publikacją utworu do kwietnia, czyli miesiąca, w którym chciał rozpocząć pracę nad płytą.

Moja płyta wkrótce - napisał Friz w opisie pod teledyskiem.

Wiemy, dlaczego Friz opublikował teledysk wcześniej niż zamierzał

Do wcześniejszej publikacji namówiły Friza osoby, które współpracowały z nim przy tworzeniu utworu. Uważali, że może stać się hitem podczas tegorocznego sylwestra i trzeba to wykorzystać. Wygląda na to, że mieli rację. Fani Karola Wiśniewskiego przyznają, że będą się bawić przy nowej piosence, wyczekując nadejścia nowego roku.