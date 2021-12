Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

W latach 90. telenowela "Zbuntowany anioł" szturmem zdobyła serca widzów. Choć od zakończenia emisji w Polsce minęło już ponad 20 lat, fani nadal śledzą losy ulubionych aktorów. Największą popularność zdobyła Natalia Oreiro, która zagrała Milagros, ale ulubieńcem Polaków był też Facudno Arana.

"Zbuntowany anioł". Relacja Ivo i Glorii nie była wyreżyserowana

Facundo Arana grał w serialu "Zbuntowany anioł" Ivo DiCarlo, który stracił głowę dla Milagros. Próbując zdobyć ukochaną, bohater zaprzyjaźnił się z jej koleżanką Glorią, którą grała Gabriela Sari. Choć nie była to rola pierwszoplanowa, to fani doskonale ją pamiętają. Aktorka przykuwała uwagę pięknym uśmiechem i charakterystycznymi brwiami. Jak się okazuje, relacja, która ich łączyła w serialu, wcale nie była wyreżyserowana. Aktorzy przyjaźnią się od lat i świetnie czują się w swoim towarzystwie. Świadczą o tym zdjęcia, które Arana opublikował na Instagramie.

Na zdjęciach możemy zobaczyć uśmiechniętych od ucha do ucha aktorów, a także córkę Gabrieli Sari. Dla aktorki czas się zatrzymał. Serialowa Gloria ma obecnie 44 lata i wciąż wygląda rewelacyjnie.

"Zbuntowany anioł". Co słychać u pozostałych aktorów?

Dzięki roli w serialu "Zbuntowany anioł" największą karierę zrobiła Natalia Oreiro. Mogliśmy ją zobaczyć w telenowelach "Kachorra to ja" oraz "Jesteś moim życiem". W 2010 roku zagrała w filmie "Miss Tacuarembó", a następnie wystąpiła też w produkcji "Gilda - No me arrepiento de este amor", która była oparta na życiorysie tragicznie zmarłej piosenkarki muzyki cumbia. W 2020 roku wystąpiła w Polsce podczas Sylwestra Marzeń.

W telenoweli wystąpiła też Victoria Onetto, która wcielała się w rolę "Motylka". Onetto jakiś czas temu porzuciła aktorstwo i skupiła się na pracy społecznej w Argentynie.