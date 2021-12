Więcej informacji o znanych influencerach przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

Miłość do ukochanego zwierzaka można wyrazić na wiele sposób. Jednak to, co zaprezentowała Burgundy Waller, znana w sieci jako Chip Girl, zaskoczyło wiele osób. Tiktokerka i jej mąż postanowili, że ich psy zamieszkają w dwupiętrowym domku.

Szalony pomysł amerykańskiej tiktokerki oburzył internautów

Chip Girl opublikowała na TikToku serię filmów, w których dokładnie pokazała dom, w którym zamieszkały jej dwa psy. Na specjalne zamówienie, firma Charmed Playhouse stworzyła miniaturową wersję posiadłości, w której mieszka Amerykanka i jej mąż.

Para zdecydowała, że dwupiętrowy dom z pełnym wyposażeniem, zjeżdżalnią, balkonem i hamakami będzie służył jako schronienie dla ich golden retrieverów. Jak się okazuje to nie koniec atrakcji, jakie przewidzieli właściciele. Przed wejściem stoi również miniaturowa wersja samochodu Tesla.

Chip Girl zgromadziła na TikToku grono fanów. Jej profil śledzi 2,5 miliona internautów. Filmy, w których pokazywała dom dla psów, zyskały w sieci dużą popularność. Sama tiktokerka przyznała, że dzięki temu jej psy stały się sławne.

Nie wszystkim jednak internautom pomysł Burgundy Waller przypadł do gustu. W sieci pojawiły się krytyczne komentarze skierowane w stronę tiktokerki.

Czy ona oszalała? Taki dom dla dwóch psów? Nie rozumiem takich pomysłów.

Większość marzy, żeby kiedyś uzbierać na wkład własny na 50m2 mieszkania, żeby móc je spłacać przez resztę życia. Tymczasem golden retriever jakiejś amerykańskiej rodzinki mieszka w takim domu - czytamy komentarze oburzonych internautów.

W całej sytuacji najważniejsze jest oczywiście bezpieczeństwo zwierząt oraz to, żeby były dobrze traktowane.

