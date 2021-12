Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

31 grudnia o godzinie 20.00 na antenie TVP2 rozpocznie się "Sylwester Marzeń z Dwójką". Poznaliśmy już 30 gwiazd polskiej i zagranicznej sceny muzycznej, które wystąpią na Górnej Równi Krupowej w Zakopanem.

Zobacz wideo Jason Derulo gwiazdą "Sylwestra Marzeń z Dwójką"!

Prezes zarządu Telewizji Polskiej Jacek Kurski ogłosił, że do grona tegorocznych gwiazd "Sylwestra Marzeń z Dwójką" dołączy idol młodego pokolenia. Jason Derulo to amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz.

Sylwester Marzeń wraca do Zakopanego. Do plejady gwiazd polskich i europejskich dołącza dziś megagwiazda światowa - amerykański wokalista, kompozytor, producent i tancerz Jason Derulo. Polacy zasługują na najlepszych artystów i Telewizja Polska im to zapewnia - napisał Jacek Kurski na Twitterze.

Kim jest Jason Derulo?

Wokalista podbił światowe listy przebojów utworami takimi jak "Savage Love", "Wiggle" czy "Whatcha Say". Dotychczas sprzedał ponad 30 milionów egzemplarzy płyt i singli, a 11 z nich uzyskało status "Platynowej Płyty". Jego przeboje odtwarzane są ponad 35 milionów razy w ciągu miesiąca.

Jason Derulo odwiedził wcześniej Polskę

W 2018 roku Jason Derulo zagrał koncert na warszawskim Torwarze w ramach światowej trasy koncertowej "2Sides". Polskie media nie kryły zachwytu po występie artysty. Widzowie "Sylwestra Marzeń z Dwójką" mogą przygotować się na show na światowym poziomie.

Kogo jeszcze zobaczymy podczas "Sylwestra Marzeń"

Na ten moment wiadomo, że podczas tegorocznego "Sylwestra Marzeń z Dwójką" wystąpią między innymi Maryla Rodowicz, Zenon Martyniuk, Roxie Węgiel, Sławomir, Thomas Anders, Boys, Piękni i Młodzi, Julio Iglesias Junior, Weekend, Maja Hyży, The Music From ABBA - Arrival From Sweden, Mig, Francesco Monte, Staszek Karpiel-Bułecka, Milano, Piotr Kupicha, Odessa Band, Defis, Classic, Baciary, Playboys, Senhit.