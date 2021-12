Więcej na temat życia prywatnego polskich gwiazd przeczytasz na gazeta.pl

Janusz Chabior jest cenionym aktorem. Zasłynął udziałem w kryminalnym filmie Konrada Niewolskiego "Symetria". Nagrodzony Złotym Lwem został za rolę w sztucę "Made in Poland. Aktor chętnie jest angażowany do nowych projektów za sprawą charyzmy, profesjonalizmu i wyjątkowemu głosu. Możemy go podziwiać w takich produkcjach jak "Botoks", "Świadek koronny", "Polityka" czy "Kołysanka". Ogromną sympatię widzów zdobył za sprawą udziału w show "Power Couple", gdzie wystąpił z żoną, Agatą Wątróbską. Choć związek przez pewien czas był uszczypliwie komentowany przez ich różnicę wieku, to w programie TVN-u stali się ulubieńcami widzów. Ich szczera miłość i poczucie humoru oczarowały nie tylko telewidzów, lecz także inne pary biorące udział w zmaganiach. Ostatnio Janusz Chabior podzielił się z obserwatorami zdjęciem, na którym możemy zobaczyć jego niemal identycznego brata.

Janusz Chabior pokazał brata. Podobieństwo zdumiewające! "Myślałem, że to charakteryzacja". Będziecie w szoku

Brat Janusza Chabiora, Piotr, skończył studia na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Jednak okazuje się, że ma duszę artysty. W związku z pasją do fotografii postanowił znów wybrać się na uczelnię i szlifować warsztat.

Chabior postanowił udostępnić zdjęcie z bratem na swoim Instagramie. Spowodowało to lawinę komentarzy i polubień, ponieważ są niemal identyczni. Oczy, broda, a nawet uśmiech. Tylko spójrzcie!

Panie Januszu, to jak gra z dzieciństwa znajdź dziesięć różnic.

Za każdym razem wprawia mnie to w osłupienie!

Panowie, mi już nie polewajcie, ja już dwóch Chabiorów widzę.

Myślałem, że to charakteryzacja - pisali.

A wy wiedzieliście, że Janusz Chabior ma tak podobnego brata?

