Borys Szyc, choć zamieszcza w mediach społecznościowych zdjęcia z rodziną, to nie jest zbyt wylewną osobą i każdego nowego wpisu czy wywiadu nie poświęca na mówienie o życiu prywatnym. Nieco zaskakujące zatem było, kiedy aktor opublikował zdjęcie matki.

Zobacz wideo Premiera "Piłsudskiego". Borys Szyc komentuje swój występ w filmie

Olejnik woli nazwisko panieńskie, a Amaro przejął je od byłej żony

Borys Szyc opublikował zdjęcie matki

Kilka lat temu Borys Szyc udzielił wywiadu dla magazynu "Twój Styl". Aktor otworzył się i wrócił pamięcią do czasów dzieciństwa i wyznał, że ojciec zostawił jego matkę. To sprawiło, że Borys Szyc jako dziecko czuł się odpowiedzialny za tę sytuację.

Wziąłem na siebie misję, żeby nikt się przy mnie nie smucił. (...) Dziecko przestaje być sobą, doświadczać własnych uczuć, tylko odczuwa troskę o innych, jest w ciągłej gotowości - wyznał.

Dodał też, że po latach, kiedy poszedł na studia aktorskie, odnowił kontakt z ojcem i porozmawiali o przeszłości. Mimo to nie udało im się nawiązać bliskiej relacji. Znacznie bardziej był związany emocjonalnie z matką, której to zdjęcie zamieścił na Instagramie. Fani aktora, patrząc na archiwalne zdjęcie kobiety, od razu zauważyli, że jest do niej podobny.

Piękna kobieta.

Uroda po matce.

Piękna i jesteś do niej bardzo podobny.

Uderzające podobieństwo - czytamy w komentarzach.

Co ciekawe, można zauważyć też pewne podobieństwo mamy aktora do jego partnerki, Justyny Nagłowskiej. Ukochana Szyca niedawno zmieniła uczesanie i może pochwalić się grzywką. Ta fryzura jest niemal identyczna, jak fryzura matki aktora. Tez widzicie podobieństwo?

mama Borysa Szyca, Justyna Nagłowska Instagram/borys.szyc, jus_naglowska

