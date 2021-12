Więcej ciekawych newsów znajdziesz na Gazeta.pl

Jak naprawdę nazywają się gwiazdy, które kocha generacja Z? Będziecie zaskoczeni. Young Leosia wcale nie jest Leokadią, a Cleo nie jest ani Kleopatrą, ani Klaudią. Jest zupełnie inaczej! Popularni, młodzi influencerzy, piosenkarze i artyści występują dziś coraz częściej pod pseudonimem, który pomaga im łatwiej wypromować się np. w social mediach. Oto prawdziwe imiona i nazwiska najpopularniejszych gwiazd.

Friz

Friz Screen: YouTube/Karol Friz Wiśniewski

Friz jest obecnie najpopularniejszym influencerem w Polsce. Jego media społecznościowe śledzą miliony, a on doskonale wie, jak to wykorzystać. Karol Wiśniewski, bo tak naprawdę nazywa się youtuber to założyciel między innymi Ekipy i Genzie.

Smolasty

Smolasty screen Instagram/smolasty

Utwory Smolastego od jakiegoś czasu podbijają listy przebojów, a sam raper próbuje swoich sił w formule MMA. Oprócz tego miał okazję wystąpić gościnnie w dwóch odcinkach "Top Model" i zaśpiewać na żywo podczas pokazów mody. Tylko najwierniejsi fani wiedzą, że nazywa się Norbert Smoliński.

sanah

'Kolońska i szlugi'. Nowy teledysk sanah podbija YouTuba YouTube

Podbiła serca fanów z całej Polski "szampanem", a potem każdy wyczekiwał "kolońskiej i szlugów". Piosenkarka wyróżnia się swoim uroczym stylem bycia i chętnie wchodzi w interakcje z fanami. A jej prawdziwe imię i nazwisko? sanah to tak naprawdę Zuzanna Juracz. Jej pseudonim powstał po skróceniu angielskiej wersji imienia Susannah.

Mata

Mata odwiedził fana, który wybudził się ze śpiączki przy utworze rapera Fot. Agencja Gazeta

Mata to dziś jeden z najpopularniejszych i najchętniej słuchanych polskich raperów i twórców tekstów. Urodził się 14 lipca 2000 roku, a swój debiutancki album wydał w 2020 r., i odniósł sukces, dzięki singlowi "Patointeligencja", w której w dość dosadny sposób odpowiedział na wypowiedzi takich osób, jak Jacek Kurski, Krystyna Pawłowicz czy Jarosław Jakimowicz. Mata to tak naprawdę Michał Matczak.

Natsu

Natsu https://www.instagram.com/natalia.karczmarczyk/

Jedna z najpopularniejszych polskich influencerek i założycielka drugiej edycji Teamu X. Natsu może się pochwalić także sukcesami sportowymi. Kilka miesięcy temu zwyciężyła w swojej debiutanckiej walce z Lexy Chaplin, a w planach są kolejne pojedynki. W rzeczywistości youtuberka nazywa się Natalia Kaczmarczyk.

Young Leosia

Young Leosia Instagram @youngleosia

Jej kariera tak naprawdę wybuchła na początku roku wybuchła wraz z premierą utworu "Szklanki". Wcześniej mogliśmy ją poznać w roli DJ-ki Żabsona. Fani pieszczotliwie nazywają raperkę "młoda Leokadia", jednak nie jest to jej prawdziwe imię. Young Leosia to Sara Sudoł.

Żabson

Żabson u Kuby Wojewódzkiego Fot. zabsonziomal/Instagram

Jest jednym z najpopularniejszych raperów i członkiem grupy chillwagon. To właśnie spod jego skrzydeł wyszła Young Leosia i wiele innych gwiazd. Twórca hitów takich jak "Sexoholik" czy "Floyd Mayweather", które miał okazję zagrać w ogrodzie Ekipy Friza, nazywa się Mateusz Zawistowski.

ReTo

Podobnie jak Żabson, jest członkiem chillwagonu. ReTo od wielu lat jest związany z wytwórnią NewBadLabel, a od 2020 działa samodzielnie pod marką Dzikakorea. Raper niedawno wypuścił album "W samo południe". Co ciekawe, muzyk nie pokazuje koloru swoich oczu. Podczas koncertów, w teledyskach i na zdjęciach zawsze występuje w okularach lub soczewkach. Jak tak naprawdę nazywa się ReTo? Jego imię i nazwisko to Igor Bugajczyk.

Taco Hemingway

Taco Hemingway Fot. Grzegorz Bukała / Agencja Gazeta

Zdobywca Fryderyków i twórca największych hitów. Młode pokolenie utożsamia się z jego utworami, dzięki czemu szybko zyskał na popularności. Taco Hemingway, a tak właściwie Filip Szczęśniak stroni od fleszy i zwykle nie pokazuje się na eventach.

Kizo

Kizo w teledysku 'Disney' fot. Youtube.com

Tego chyba nikt się nie spodziewał, czyli jak tak naprawdę nazywa się Kizo? Patryk Woziński jest kolejnym członkiem chillwagonu, który może się pochwalić ogromnym sukcesem. Jego największym hitem tego roku jest "Disney", który szybko stał się trendem na TikToku. Raper ma ogromny dystans do siebie i niesamowite poczucie humoru, za co pokochali go fani.

Wersow

Wersow Instagram @wersow

Najbardziej wpływowa influencerka 2021 roku według "Forbes", członkini Ekipy, a prywatnie narzeczona Friza. Weronika Sowa, bo tak naprawdę nazywa się Wersow posiada ogromną rzeszę fanów, których codziennie zasypuje nowym kontentem w mediach społecznościowych.

Quebonafide

Quebonafide Agencja Gazeta

Quebo jest jednym z najpopularniejszych raperów w Polsce, a jego płyty osiągają ogromne sukcesy sprzedażowe. Oprócz tego z miłości do bubble tea zainwestował we własną herbaciarnię. Prywatnie jest partnerem Natalii Szroeder. Raper w rzeczywistości nazywa się Kuba Grabowski.

Cleo

Cleo Instagram/cleo_don

Cleo jest popularną polską piosenkarką i autorką tekstów, które nuciła cała Polska. Młodzież pokochała ją za naturalność i występowanie m.in. w "The Voice Kids". Wbrew pozorom Cleo wcale nie ma na imię Kleopatra, ani Klaudia. Tak naprawdę Cleo to... Joanna Krystyna Klepko.

Malik Montana

Malik Montana Instagram/ @donmalikmontana

Malik Montana urodził się w Niemczech i ma korzenie afgańskie. Jest jednym z najpopularniejszych raperów w Polsce i twarzą federacji High League. Jego prawdziwe imię i nazwisko może być ogromnym zaskoczeniem. Malik Montana nazywa się Mosa Ghawsi.

Margaret

Fot. Arkadiusz Stankiewicz / Agencja Gazeta

Margaret znana jest także jako Gaja Hornby. Choć z wykształcenia jest projektantką mody, to działa głównie jako piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Jest też właścicielką własnej wytwórni płytowej. Zasłynęła m.in. takimi utworami jak "Thank You Very Much", "In My Cabana", "Start a Fire", "Cool Me Down". Jak naprawdę nazywa się Margaret? Jej pełne imię i nazwisko to Małgorzata Jamroży.

Sobel

Sobel w teledysku 'Cześć, jak się masz?' fot. Youtube.com

Kolejnym polskim raperem i hip-hopowcem, który podbił serca pokolenia młodzieży jest Sobel. Popularność zyskał, dzięki wydaniu singla "Impreza", która uzyskał status diamentowej płyty. Szymon Sobel, bo tak brzmi jego pełne nazwisko, pochodzi z Dolnego Śląska.