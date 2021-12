Więcej o szalonych pomysłach gwiazd przeczytasz na gazeta.pl

Jagna Niedzielska propaguje idee "Zero Waste". Z miłości do nurtu niemarnowania żywności stworzyła poradnik "Bez Resztek". Uczy, jak pysznie gotować, propagując swoją idee. Na ekranie możemy ją zobaczyć w "Jagny Niedzielskej kuchnia bez resztek" oraz "Widelcem po mapie". Jej narzeczonym, a właściwie już od paru godzin mężem jest Tomasz Zaręba. On również zajmuje się gastronomią.

Para w święta wpadła na szalony pomysł. Postanowiła wziąć ślub, ale tylko wtedy, jeśli uda im się go zorganizować w 24 godziny. Z pomocą świadków, rodziny i przyjaciół udało doprowadzić się do ceremonii, a nawet do skromnego wesela. Kucharka podziękowała wszystkim w poście na Instagramie.

ŚLUB W 24H @tomasz.borsuk.zaremba. Zrobiliśmy to w 24h! Po co czekać, skoro może w nas kometa walnąć. Dziękujemy wszystkim bliskim nam wariatom, którzy pomogli w zrealizowaniu tego pomysłu z miłości: rodzinie, urzędom i dobrej energii. Repeta z ceremonią będzie w sierpniu 2022, a póki co idziemy świętować.

Uspakajamy, kometa w nas nie walnie, albo po prostu o tym nie wiemy. Jagna Niedzielska sugeruje, że motywacją na spontaniczny ruch była nowa produkcja Netfliksa. "Nie patrz w górę" to film o zbliżającej się katastrofie, w którą nikt nie chce uwierzyć.

Oprócz niestandardowego pomysłu na ślub, nietypowa była sukienka pani młodej. Czarną sukienkę w stylu halki Jagna Niedzielska pożyczyła od teściowej.

My naprawdę niczego nie planowaliśmy. Na przykład ten strój to są ciuchy mojej teściowej. Wygrzebaliśmy tą piękną stylizację wczoraj o 22.

My jesteśmy pod wrażeniem. Młodej parze życzymy szczęścia i jeszcze więcej spontanicznych akcji.

