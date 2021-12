Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Sylwester Marzeń z Dwójką jest organizowany od 2004 roku. Jak dotąd impreza odbyła się m.in. w Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Ostródzie i w Zakopanem. W tym roku stacja po raz kolejny wybrała Podhale. 31 grudnia na Górnej Równi Krupowej zobaczymy m.in. pochodzącego z Hiszpanii Julio Iglesiasa Juniora.

Sylwester Marzeń. Kim jest Julio Iglesias Junior?

Julio Iglesias Junior jest pierwszym synem znanego hiszpańskiego wokalisty Julio Iglesiasa, co oznacza, że jego młodszym bratem jest popularny piosenkarz Enrique Iglesias. Wokalista zadebiutował w 1999 roku, gdy wydał pierwszy album "Under My Eyes". Współpracował m.in. z Cher, z którą koncertował w Ameryce Północnej.

Julio Iglesias Junior próbował swoich sił też w telewizji. Pojawił się w serialu komediowym NBC "Jak grom z jasnego nieba" oraz był gwiazdą hiszpańskiej wersji programów "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" i "Taniec z Gwiazdami", a w Stanach Zjednoczonych wziął udział w rozrywkowym show telewizji ABC "Superstars". To nadal jednak nie wszystko. Syn Julio Iglesiasa ma na koncie też pracę w branży modowej. Jesteście ciekawi, co zaprezentuje podczas Sylwestra Marzeń?

Sylwester Marzeń. Kto wystąpi?

W tym roku w Zakopanem zobaczymy m.in. Marylę Rodowicz, Marcina Millera, Magdę Narożną oraz Maję Hyży. Co roku wydarzenie uświetniają zagraniczne gwiazdy, dlatego Telewizja Polska zaprosiła do Zakopanem Thomasa Andersa z zespołu Modern Talking, wokalistkę Senhit oraz The Music From ABBA – Arrival From Sweden.

