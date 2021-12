Więcej informacji na temat znanych influencerów przeczytasz na stronie Gazeta.pl.

REKLAMA

Należąca do Teamu XJulia Żugaj postanowiła odpowiedzieć na pytania, które otrzymała od fanów. Przy okazji zdradziła, że już niebawem światło dzienne ujrzy nowy produkt sygnowany jej logiem. Na co jeszcze mogą liczyć fani w najbliższym czasie? Zapowiada się, że rok 2022 będzie dla niej pełen nowych wyzwań.

Zmutowany bałwan morderca oraz mikołaj seksista. Najgorsze świąteczne filmy

Zobacz wideo Julia Żugaj w Liście Plotka przyznaje, że jak puści sobie Zenka, to od razu ma lepszy dzień

Team X. Czy Julia Żugaj założy własny kanał na YouTubie?

Julia Żugaj pochwaliła się, że ma już dokładnie przemyślane cele, które chciałaby zrealizować w nadchodzącym czasie. Okazało się, że członkini Teamu X poważnie rozważa założenie własnego kanału na YouTubie.

Własny kanał to mój największy projekt na przyszły rok. Mam dużo fajnych pomysłów jednak są one bardzo wymagające. Mam nadzieję, że uda nam się wszystko ogarnąć - zdradziła Julia na Instagramie.

Do tej pory wspólnie z pozostałymi osobami należącymi do popularnego projektu nagrywali filmy, które ukazywały się na ich kanale. Wszystko wskazuje na to, że nadszedł czas na zmiany i być może już wkrótce youtuberka rozpocznie solową karierę.

Julia przekazała obserwatorom również informację, że już pod koniec grudnia w oficjalnym sklepie Teamu X ukaże się nowy produkt, który dedykowanym będzie specjalnie dla jej fanów.

Julia Żugaj Screen: Instagram/@juliazugaj

Postanowienia noworoczne Julii Żugaj

Youtuberka zdradziła również, że w nadchodzącym roku ma weźmie udział w wielu nowych projektach. Między innymi chciałaby otworzyć MoonTale i założyć MelodyMedia. Julia obleciała, że już wkrótce szczegółowo wyjaśni, na czym będą polegać, tajemniczo brzmiąc nazwy. Oprócz spraw zawodowych fani dowiedzieli się, że członkini Teamu X chciałaby pić więcej wody i wcześniej wstawać.

Julia Żugaj Screen: Instagram/@juliazugaj

Team X wypuszcza kolejny produkt spożywczy. Co tym razem przygotowali youtuberzy?