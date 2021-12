Więcej artykułów ze świata show-biznesu znajdziesz na Gazeta.pl.

Prace na planie filmu Patryka Vegi "Miłość, seks i pandemia", który początkowo miał roboczy tytuł "Miłość w czasach zarazy", zaczęły się w 2020 roku. Film doczekał się oficjalnego zwiastuna, który od razu wzbudził sporą sensację. Projekt trafi do kin w przyszłoroczne Walentynki. O tym, że możemy spodziewać się kontrowersji, świadczy chociażby plakat produkcji, który pojawił się w sieci, ale w błyskawicznym tempie z niej zniknął.

Aktorzy pochwalili się plakatem nowego filmu Patryka Vegi, ale grafika zniknęła

Nie od dziś wiadomo, że to, co raz trafi do internatu, pozostaje w nim na zawsze. Dlatego na nic się zdało usunięcie plakatu filmu "Miłość, seks i pandemia" z mediów społecznościowych. Na grafice możemy zobaczyć część obsady. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że plakat składa się z odważnych zdjęć aktorów. Dla przykładu Anna Mucha i Małgorzata Rozenek, które są gwiazdami produkcji, pozują w samej bieliźnie. Oceńcie sami.

Plakat

Niektórzy aktorzy pochwalili się plakatem w mediach społecznościowych, jednak grafika została usunięta. To wywołało falę spekulacji internautów. Niektórzy zastanawiali się, czy faktycznie to oficjalny plakat produkcji Patryka Vegi, podczas gdy inny twierdzili, że reżyser nie był zadowolony z pracy grafika i postanowił zmienić projekt. Patryk Vega do tej pory oficjalnie się do tego nie odniósł.

Ostatnio o filmie opowiedziała Małgorzata Rozenek-Majdan.

13 grudnia w Gdyni spotykam się z twórcami produkcji i koleżankami z planu. Będziemy rozmawiać o roli kobiety w polskim filmie na podstawie "Miłość, seks & pandemia". Szczerze? Ja się tak boję tego wszystkiego, naprawdę... Pójdę na premierę, ale nie będę oglądała tego filmu - mówiła w rozmowie z Plotkiem.

Jesteście ciekawi, co tym razem zaserwuje widzom kontrowersyjny reżyser?