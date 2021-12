Więcej ciekawostek dotyczących brytyjskiej rodziny królewskiej przeczytasz na Gazeta.pl.

Książę William i Kate Middleton dzielą życie pomiędzy dwoma domami - Pałacem Kensington, który znajduje się w Londynie, a Anmer Court w Norfolk. Oba budynki dzieli odległość ponad 185 kilometrów. W związku z tym, jako najwygodniejszy środek transportu wybierają helikopter. Poza tym starszy syn księcia Karola jakiś czas temu zrobił uprawnienia do latania i z przyjemnością sam siada za sterami. Niestety nie podoba się to królowej, która uważa, że William powinien porzucić ulubione zajęcia.

Okazuje się, że Elżbieta II przeprowadziła z wnukiem już kilka rozmów na ten temat i zaapelowała, aby przestał latać. Sprawa jest na tyle poważna, że królowa ma problemy ze snem. 95-letnia monarchini cały czas martwi się, że taka forma transportu może doprowadzić do tragedii.

Jej Wysokość powiedziała bliskim przyjaciołom i dworzanom, że chciałaby, aby William sam przestał latać, szczególnie przy złej pogodzie. Jej zdaniem helikoptery nie są najbezpieczniejszą formą transportu […]. Nie pozwala to królowej spać w nocy - powiedział informator magazynu "The Sun".

Pomimo tego, że Elżbieta II uważa wnuka za zdolnego pilota, to nie potrafi sobie wyobrazić, co by się stało, gdyby doszło do sytuacji zagrażającej życiu Williama i jego rodziny. W tej sytuacji dochodzą również obawy o losy Wielkiej Brytanii.

Jak podają zagraniczne media, królowa boi się, że katastrofa z ich udziałem zagroziłaby linii sukcesji w rodzinie królewskiej i wywoła wręcz kryzys konstytucyjny. Książę William jest w drugim kandydatem w kolejce do tronu. Tuż za nim jest ośmioletni książę George i jego młodsze rodzeństwo.

