Geznie to grupa aspirujących influencerów, która rozwija się pod skrzydłami Friza. Trójka zwycięzców projektu "Twoje 5 Minut", czyli Hania, Bartek i Faustyna zamieszkali w nowoczesnym domu pod Krakowem. Do składu dołączyli Mortalcio, Kartonii i chłopak Hani - Bartek występujący w mediach społecznościowych pod pseudonimem Świeży. Youtuberzy przez cały rok będą nagrywać codziennie filmy. Ostatnio nagrali wspólny utwór.

Zobacz wideo Najpopularniejszy youtuber w Polsce i... Europie?! Gwiazdy o gwiazdach - czyli tym razem o Frizie

18 grudnia na kanale Genzie ukazała się świąteczna piosenka "List do M". Influencerzy mieli okazję napisać swoje własne teksty lub poprosić o pomoc B.R.O., który już wcześniej współpracował z Ekipą Friza przy tworzeniu płyty. Okazuje się, że Mortalcio postanowił popisać się zdolnościami tekściarskimi.

Mortalcio dissuje Team X w świątecznej piosence

Okazuje się, że Mortalcio ma ogromny talent do pisania tekstów. Youtuber przygotował wersy dla siebie i swojej dziewczyny - Kartonii. Postanowił nawiązać do najnowszej piosenki Teamu X. Youtuberzy również wydali świąteczny utwór w kolaboracji z Margaret.

Team X i Margaret w nietypowy sposób zaśpiewali o świętach. W ich utworze jest dużo przepychu i nawiązań do pieniędzy, co niekoniecznie spodobało się internautom. Mortalcio postanowił przypomnieć o tym, co jest najważniejsze w tym niesamowitym okresie. Dla niego liczą się prezenty od serca, a "pod choinką bentlej" traktuje jako zwykły flex.

Ekipa Friza na wspólnej wieczerzy wigilijnej. Była wizyta świętego Mikołaja i nowe osoby

Fajny jest prezent od serca, w głębi na pewno już dam też to wiesz, a nie pod choinkę ten bentley, bo dla mnie to jedynie pusty flex jest - nawinął Mortalcio.

Internauci zwrócili uwagę, że Mortalcio zrobił przytyk w stronę Teamu X

Pierwszymi, którzy zauważyli, że Mortalcio w utworze Genzie odniósł się do Teamu X, są oczywiście internauci. Pod piosenką dostępną na YouTubie nie zabrakło wielu komentarzy na ten temat.

Ten pstryk w stronę Team X, że "nieważny Bentley, bo to pusty flex" - TOP.

Kozak słowa w stronę Team X, że kasa nie jest najważniejsza.

I to jest piosenka na święta, a nie coś typu Team X, rozwaliliście system - komentowali fani projektu Friza.

Myślicie, że może się z tego narodzić konflikt?