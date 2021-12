Więcej o gwiazdach przeczytasz na Gazeta.pl

"Odmrażanie Maryli na sylwestra" to żart, który autorka "Małgośki" od kilku lat z rozbawieniem sama powtarza. Został zresztą z powodzeniem wykorzystany podczas współpracy z Cleo jesienią 2021 roku - w teledysku do "Dalej/Neony" Rodowicz wyłania się z wielkiej zamrażarki. Artystka wielokrotnie udowadniała, że ma duży dystans do siebie samej i show-biznesu, w którym funkcjonuje już zresztą od niemal 50 lat. Fakt, że występy traktuje jako zabawę i podchodzi do nich z przymrużeniem oka, widać po spektakularnych kreacjach - szczególnie tych sylwestrowych. Co prawda zawsze znajdą się malkontenci, którzy uważają, że to przesada i kicz, a także wypomną artystce wiek. A przecież strój sceniczny rządzi się własnymi prawami. W oczekiwaniu na sylwestrowy występ Maryli Rodowicz w 2021 roku zapraszamy na wspólny przegląd jej najoryginalniejszych stylizacji.

Sylwester z Dwójką "Imperium Gwiazd" we Wrocławiu (2010)

Maryla Rodowicz 2010 rok żegnała dość nietypowo, bo ubrana na czarno. Miała na sobie lateksową, bardzo krótką sukienkę ze zwisającymi pasami i długimi rękawami. Gwiazda zadbała jednak, aby strój zapadał w pamięć. W garderobie czekało na nią kilka nakryć głowy, w tym gigantyczna ozdoba zrobiona z czarnych piór i srebrnych łańcuchów oraz czapka w kształcie pająka. Warto również wspomnieć, że nazwa tej imprezy, "Imperium Gwiazd", nie była przypadkowa. Na jednej scenie obok siebie wystąpiły wówczas Maryla Rodowicz, Beata Kozidrak i Edyta Górniak.

Maryla Rodowicz, sylwester 2010 KAPiF

"Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu w Warszawie (2011)

Ubranie Rodowicz z kolejnego sylwestra, tym razem z Polsatem, nie należy niestety do tych, które będziemy wspominać z rozrzewnieniem. Artystka założyła bowiem kolorową narzutę ozdobioną frędzlami i gigantyczny pióropusz. Trzeba oddać sprawiedliwość, że było to dekadę temu, a nasza świadomość wobec tego, co wypada, a co nie, stale się zwiększa. Dzisiaj taka kreacja jednoznacznie kojarzy się z przywłaszczeniem kulturowym (cultural appropriation) i z pewnością spotkałaby się ze sporą krytyką.

Maryla Rodowicz, sylwester 2011 KAPiF

"Sylwestrowa Moc Przebojów" Polsatu w Gdyni (2013)

Chociaż od tego sylwestra z Marylą również minęło już sporo czasu, do dziś wiele osób myśląc o noworocznej kreacji Rodowicz, ma przed oczami właśnie tę. Gwiazda na scenie w Gdyni wystąpiła w stroju imitującym odsłonięty brzuch i piersi przykryte wyłącznie nasutnikami. Całości dopełniała gigantyczna ozdoba z białych i niebieskich piór. Kreacja, kojarząca się z karnawałem lub tancerkami burleski, wywołała ogromne kontrowersje i była szeroko komentowana jeszcze długo po występie.

Maryla Rodowicz, sylwester 2013 Wojciech Strozyk/REPORTER/EastNews

Sylwester z Dwójką we Wrocławiu (2015)

Niebieski kolor dominował również w stylizacji, w której gwiazda zaprezentowała się dwa lata później podczas sylwestra we Wrocławiu. Maryla Rodowicz włożyła krótką sukienkę w kratkę, którą zdobił wyszywany z cekinów królik Bugs. O dziwo, to nie bohater kreskówki skradł całe show. Ponownie uwagę przyciągnęło nakrycie głowy artystki, która założyła ogromne, puchate, niebieskie nauszniki z błyszczącą opaską.

Maryla Rodowicz, sylwester 2015 YouTube, TVP VOD

Sylwester z Dwójką w Zakopanem (2016)

W 2016 roku Maryla Rodowicz miała okazję stanąć na scenie obok drugiej największej gwiazdy sylwestrowych imprez, Zenka Martyniuka. Para wykonała wspólnie hit wokalisty zespołu Akcent, "Przez twe oczy zielone", a Rodowicz ubrała się odpowiednio do okazji. Artystka postawiła na czarny gorset z długą, czerwoną, ozdobioną kwiatami spódnicą, włosy splotła w warkocze, a fryzurę uświetnił ogromny wianek. Całość nawiązywała do polskich tradycyjnych strojów ludowych.

Maryla Rodowicz, sylwester 2016 YouTube, TVP Info

"Sylwester Marzeń" z Dwójką w Zakopanem (2017)

Rok później, podczas sylwestra z TVP nazywanego już od tego czasu "Sylwestrem Marzeń", Rodowicz z powodu charakterystycznego nakrycia głowy mocno podpadła publiczności. Złota korona ozdobiona różami została nazwana "imitacją korony Maryi", a zdaniem niektórych przypominała monstrancję, naczynie bardzo istotne w religii katolickiej. Na artystkę spadła spora krytyka, a niektórzy internauci zarzucali Rodowicz obrazę uczuć religijnych.

Maryla Rodowicz, sylwester 2017 instagram.com/@mary_la_la

"Sylwestrowa Moc Przebojów" z Polsatem w Warszawie (2020)

Końcówka 2020 roku przyniosła fanom Rodowicz spore rozczarowanie. Jeszcze kilka dni przed sylwestrem w rozmowie z "Faktem" gwiazda wyjawiła, że odmrażania Maryli nie będzie, ponieważ nie otrzymała ani jednego zaproszenia.

Nie będzie mnie w tym roku na sylwestrze nie z mojej winy, a telewizji. Ani Polsat, ani TVP mnie nie zaprosiło, co zgodzę się, że jest skandalem. Zdziwiłam się, bo ja chętnie zawsze przyjmowałam zaproszenia. Odmrożenia Maryli na ten ostatni dzień roku były już kultowe i legendarne - mówiła wówczas Rodowicz.

Internauci podnieśli larum i dosłownie w ostatniej chwili zreflektował się Polsat, który zaprosił artystkę na "Sylwestrową Moc Przebojów". Maryla Rodowicz nie miała jednak żalu, chętnie zgodziła się wystąpić, a do tego pokazała, kto naprawdę rządzi sylwestrem. Na scenie pojawiła się bowiem w spektakularnej królewskiej koronie oraz gronostajowym płaszczu.