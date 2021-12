Więcej artykułów na temat ciekawych filmów znajdziesz na stronie Gazeta.pl

REKLAMA

Na naszej sylwestrowej liście znalazły się zarówno produkcje, które jeszcze nie zdążyły się zestarzeć, jak i dobrze znane klasyki. Oto najlepsze naszym zdaniem filmy, które wprawią widza w wyśmienity nastrój. Gwarantujemy szampańską zabawę w doborowym towarzystwie.

"Park Jurajski" miał premierę 28 lat temu. Co dziś słychać u aktorów?

Zobacz wideo Sylwester u Beckhamów

"Sylwester w Nowym Jorku"

Jeżeli jesteście wielkimi fanami "To właśnie miłość", to ten film również pokochacie. To bez wątpienia jedna z tych kultowych produkcji, którą warto obejrzeć w sylwestrową noc. Fantastyczna komedia romantyczna opowiadająca o losach kilku par oraz singli, których ścieżki krzyżują się w ostatni dzień roku w Nowym Jorku. Na ekranie zobaczycie między innymi Michelle Pfeiffer, Jessicę Biel, Roberta De Niro i Halle Berry.

"Wilk z Wall Street"

Pozostając w Nowym Jorku, zapraszamy was na rewelacyjny dramat biograficzny w reżyserii Martina Scorsese z 2013 roku. Zrealizowana z rozmachem i poczuciem humoru historia jednego z najbardziej kontrowersyjnych bohaterów Wall Street. W tytułową postać wcielił się Leonardo DiCaprio, który za rolę Jordana Belforta otrzymał Złoty Glob.

"Diabeł ubiera się u Prady"

"Diabeł ubiera się u Prady" jest ekranizacją bestsellerowej powieści Lauren Weinberger. To opowieść o młodej, ambitnej dziennikarce, która niedawno ukończyła studia. Jej największym marzeniem jest posada w redakcji magazynu "New Yorker". Andrea Sachs zdaje sobie jednak sprawę, że na początku drogi zawodowej powinna przyjąć każdą propozycję pracy, aby zdobyć, doświadczenie. Udaje jej się zatrudnić w roli asystentki Mirandy Priestley, która jest redaktor naczelną czasopisma poświęconego modzie. Jeżeli wytrwa i będzie spełniała wszystkie polecenia i zachcianki szefowej, to otworzą się przed nią drzwi do kariery dziennikarskiej. To zadaniem okazuje się jednak trudniejsze, niż na początku jej się wydawało. W rolach głównych występują Meryl Streep i Anne Hathaway.

"Nietykalni"

Francuski komediodramat z 2011 roku w reżyserii Oliviera Nakache’a i Érica Toledana, to historia o wyjątkowej przyjaźni. Sparaliżowany na skutek wypadku milioner zatrudnia do pomocy chłopaka, który boryka się z ogromnymi problemami. Z pozoru niepasujące do siebie osoby, których podejście do życia jest zupełnie różne, stają się najbliższymi przyjaciółmi. Więź, która między nimi powstała, czyni ich nietykalnymi.

"La La Land"

"La La Land" to perfekcyjnie zrealizowany hołd dla złotej ery musicali oraz jeden z najlepszych filmów poruszający tematykę miłości i ambitnych planów młodych ludzi. W rolach głównych wystąpili Emma Stone i Ryan Gosling, którzy wcielili się w role aspirujących artystów, którzy pragną zrealizować marzenia o sławie. Film został nagrodzony sześcioma Oscarami

"Kiedy Harry poznał Sally"

W rolach głównych kultowej produkcji z 1989 roku wystąpili Billy Cristal i Meg Ryan. Historia opowiadająca o losach dwojga młodych ludzi, Harry'ego Burnsa i Sally Albright, którzy poznali się w czasach studenckich. Od tamtej pory spotykają się co kilka lat. W jednej ze scen, która odbywa się właśnie podczas imprezy sylwestrowej, dochodzi do wyjątkowej sytuacji. Nie będziemy jednak zdradzać zbyt wielu szczegółów, przekonajcie się sami, co się wydarzyło.

"Dziennik Bridget Jones"

Fabuły tego filmu chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Miliony kobiet na całym świecie pokochały przebojową Bridget Jones. Ta kultowa komedia romantyczna rozgrywa się równo od sylwestra do sylwestra, można więc obejrzeć ją w tym roku i wrócić do niej ponownie w kolejnym. Z całą pewnością zwariowane romanse i komiczne przygody młodej redaktorki poprawią humor na cały wieczór.

"Ocean's" - trylogia

Być może mielibyście ochotę spędzić wieczór w towarzystwie niezwykle charyzmatycznych złodziei? Seria "Ocean’s" to zbiór trzech filmów opowiadających o napadach na kasyna. W tej historii jest wszystko, czego można oczekiwać od kina rozrywkowego. Intryga, akcja, efekty specjalne i misternie przygotowany plan. Do tego nie zabrakło gwiazdorskiej obsady. W rolach głównych występują między innymi George Clooney, Brad Pitt, Matt Damon, Andy García i Al Pacino.

"Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie"

Włoski komediodramat z 2016 roku to historia grupy przyjaciół, którzy, jak się okazuje podczas wspólnej kolacji, mają wiele do ukrycia. W filmie zostały poruszone przede wszystkim wątki związane z problemami par w średnim wieku. Jedną z głównych ról zagrała fantastyczna Katarzyna Smutniak.

"Chicago"

Nasze zestawienie zamyka opowieść o ambitnej piosenkarce Roxie Hart. Główna bohaterka kultowej produkcji z 2002 roku nieoczekiwanie staje się obiektem podziwu oraz uwielbienia mediów, a wszystko za sprawą morderstwa swojego kochanka. Film jest przeniesieniem na duży ekran broadwayowskiego musicalu z 1975 roku w reżyserii Boba Fosse, opartego na sztuce pod tym samym tytułem z roku 1926.