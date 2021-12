Więcej świątecznych wystrojów w domach gwiazd znajdziesz na Gazeta.pl

REKLAMA

Salon

Sercem domu Ekipy jest salon w części Wersow, Friza, Tromby, Marcysi i Murcix. To tu youtuberzy gromadzą się w najliczniejszym gronie i spędzają wspólnie czas. W tym roku o wystrój pomieszczenia zadbała Weronika Sowa. Influencerka sama udekorowała ogromną choinkę, na której nie zabrakło ozdób nawiązujących do każdego domownika. Na drzewku pojawiły się bombki z pseudonimami Ekipowiczów. Całość robi wrażenie.

Choinka w domu Ekipy Friza Screen YouTube Wersow

Zobacz wideo Friz pokazują gdzie spędza wakacje z Wersow. Hotel robi ogromne wrażenie

Księżna Kate szalała z metamorfozami na głowie. Upięcia, długie fale i grzywka

Grudzień wielu z nas kojarzy się z wyczekiwaniem na święta Bożego Narodzenia. Ten czas umilamy sobie kalendarzami adwentowymi. Wersow postanowiła zrobić niespodziankę pozostałym domownikom i postawiła w salonie ogromną konstrukcję zbudowaną z półeczek i materiałowych szuflad, na których wypisała kolejno wszystkie dni adwentu. W kalendarzu znalazły się między innymi mandarynki, gry, rzeczy z jej sklepu, ozdoby świąteczne i kosmetyki oraz akcesoria dla zwierzaków.

Kalendarz adwentowy w domu Ekipy Friza Screen YouTube Wersow

Pokój Marcysi i Tromby

W tym roku udekorowaniem sypialni zajęła się Marcysia Ryskala. Youtuberka zdecydowała, że dominującymi kolorami będą zielony, złoty i czerwony. Na szafie i komodzie przykleiła papiery prezentowe, które miały imitować świąteczną tapetę. Telewizor odtwarza motyw rozpalonego kominka, co dodaje przytulnego klimatu w pomieszczeniu. W rogu pokoju swoje miejsce znalazła choinka, pod którą stanęły figurki świętego Mikołaja i dziadka do orzechów.

Sypialnia Marcysi Ryskali i Tromby Screen YouTube Marcysia Ryskala



Marcysia Ryskala zadbała o każdy szczegół, dlatego nie zabrakło także ozdób na suficie. Tam z kolei możemy zauważyć masę gwiazdek betlejemskich. Jeśli chodzi o samo łóżko Marcysi i Tromby, zostało ono przystrojone masą poduszek i świąteczną narzutą. Na zagłówku leżą pluszaki ubrane w czapki świętego Mikołaja.

Sypialnia Marcysi Ryskali i Tromby Screen YouTube Marcysia Ryskala

Mieszkanie Wujka Łukiego i Fusialki

Wujek Łuki i Fusialka wspólnie zamieszkują jedną z części domu Ekipy. Kasia Bożek postanowiła dodać świątecznego akcentu ich mieszkanku. W kuchni stanęły zapachowe świeczki oraz miniaturowa choinka. Na blacie znalazły się ulubione ciasteczka youtuberów, natomiast kanapę zdobią zimowe koce i poduszki. Na stole stanął świąteczny stroik, a w tle można zauważyć choinkę mieniącą się na niebiesko.

Mieszkanie Wujka Łukiego i Fusialki Screen YouTube Fusialka

Łazienka influencerów również została przystrojona. Fusialka postawiła na humorystyczny akcent w postaci świątecznego papieru toaletowego. Na lustrze pojawiła się choinka ze sztucznego śniegu, natomiast na zlewie lampki.

Mieszkanie Wujka Łukiego i Fusialki Screen YouTube Fusialka

Mieszkanie Wujka Łukiego i Fusialki Screen YouTube Fusialka

Ekipa Friza na wspólnej wieczerzy wigilijnej. Była wizyta świętego Mikołaja i nowe osoby

Pokój Pauliny Kozłowskiej i Mini Majka

To pierwsze wspólne święta Pauliny i Mini Majka. Choć święta zamierzają spędzić w domu rodzinnym dziewczyny, również zdecydowali się ozdobić pokój. Łóżko przystroili świąteczną pościelą, na szafkach nocnych postawili figurki przypominające świętego Mikołaja i domek oraz wspólne zdjęcia. Nad zagłówkiem umieścili kolorowe lampki choinkowe.

Pokój Mini Majka i Pauliny Kozłowskiej Screen YouTube Mini Majk

Pokój Mini Majka i Pauliny Kozłowskiej Screen YouTube Mini Majk

W całym pokoju nie zabrakło świeczek zapachowych. Na półce obok telewizora stanął krasnal, a obok niego prezent i napis "Xmas".

Pokój Mini Majka i Pauliny Kozłowskiej Screen YouTube Mini Majk

Sypialnia Wersow i Friza

Weronika Sowa w ostatnim czasie pokochała minimalizm, co przełożyło się również na wystrój pokoju. W sypialni Wersow i Friza znajduje się fotel, na którym youtuberka umieściła poduszkę z napisem "Merry Christmas to all" oraz kuliste lampki. Na łóżku położyła narzutę oraz minimalistyczne świąteczne poduszki. Czerwona krata jest zdecydowanie numerem jeden w tym roku, dlatego nie mogło jej zabraknąć na ozdobach.

Wersow Screen: YouTube/wersow

Wersow uwielbia łakocie, dlatego na komodzie zdecydowała się postawić słoiczki z piernikami. Pod obrazem wykonanym na zamówienie znalazła się złota choinka oraz lampion. Nie zabrakło także świątecznych zapachów.

Wersow Screen: YouTube/wersow

Pokój Murcix

W pokoju Marty Błoch zamieszkuje zwierzęcy lokator, który również doczekał się świątecznego akcentu. Drapak Krokieta został przyozdobiony lampkami świątecznymi, które znalazły się także na zagłówku łóżka Murcix. Youtuberka na okres Bożonarodzeniowy wybrała czerwoną pościel w kratę oraz poduszki z reniferami. Tuż obok biurka stanęła choinka, a pod nią masa prezentów. Na jednym ze stolików możemy zauważyć śnieżną kulę oraz świeczkę zapachową ozdobioną drewnianym dzwoneczkiem.

Sypialnia Murcix Screen YouTube Murcix

Sypialnia Murcix Screen YouTube Murcix